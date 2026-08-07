نبض خبر
مشاور قالیباف: اقلیت پر سروصدا حیا کند
امیر ابراهیم رسولی مشاور سیاسی محمدباقر قالیباف گفت: «اقلیت پر سر و صدا حیا کند! سیستم امنیتی به آنها خواهد گفت که مستندانشان در مورد کودتا را ارائه کنند. انتخابات هیاترئیسه به سازوکارتحریم رسیدند، اما کسی محل نگذاشت و خودشان ماندند و حوضشان.از همین موضوع باید به این نتیجه برسند که خجالت و حیا برای همین مواقع است. یک جا ترمز خود را بکشید و از نظر اکثریت و قوه عاقله نظام تمکین کنید.» اظهارات رسولی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر امیر ابراهیم رسولی محمدباقر قالیباف ویدیو
اخبار مرتبط