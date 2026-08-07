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کد خبر:۱۳۸۸۶۸۵
کد خبر:۱۳۸۸۶۸۵
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نبض خبر

چرا قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده شد و چرا پزشکیان توافق را امضاء کرد؟

مسعود پزشکیان درباره اینکه بر اساس چه فرآیندی قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده شد و همچنین درباره علت اینکه خودش توافق اسلام آباد را امضاء کرد، توضیحات جالبی داد و از قالیباف بابت مردانگی‌اش در این حوزه تشکر کرد. پزشکیان همچنین از حملات به عباس عراقچی وزیرامورخارجه به شدت انتقاد کرد. این بخش از اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان محمدباقر قالیباف ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات اسلام آباد توافق اسلام آباد عباس عراقچی
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