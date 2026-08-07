نبض خبر
دولت رهبری را برای مذاکره تحت فشار قرار داد؟ پاسخ معنادار پزشکیان
«آقای رئیسجمهور، برخی مدعیاند دولت شما رهبر معظم شهید را برای پذیرش مذاکره تحت فشار قرار داد و در واقع مذاکره را به ایشان تحمیل کرد. پاسخ شما به این ادعا چیست؟» پاسخ معنادار مسعود پزشکیان به این پرسش را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو آیت الله سید مجتبی خامنه ای آیت الله سید علی خامنهای مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا
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غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
پزشکیان به جای ارائه کارنامه دو ساله کلیپ انتخاباتی ساخته بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
خیلی بد صحبت میکنه کوچه بازاری صحبت میکنه واقعا حیف جانشین شهید رئیسی..