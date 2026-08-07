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کد خبر:۱۳۸۸۶۸۰
کد خبر:۱۳۸۸۶۸۰
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نظرات: ۴
نبض خبر

دولت رهبری را برای مذاکره تحت فشار قرار داد؟ پاسخ معنادار پزشکیان

«آقای رئیس‌جمهور، برخی مدعی‌اند دولت شما رهبر معظم شهید را برای پذیرش مذاکره تحت فشار قرار داد و در واقع مذاکره را به ایشان تحمیل کرد. پاسخ شما به این ادعا چیست؟» پاسخ معنادار مسعود پزشکیان به این پرسش را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
14
5
پاسخ
پزشکیان به جای ارائه کارنامه دو ساله کلیپ انتخاباتی ساخته بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اقای پزشکیان ضمن احترام به فرمایش های شما ، بنظرتان امریکای تروریست با قدرت مذاکره همان تفاهم نامه را که زیرش زد ، امضا کرد یا با زور نظامی ، ما جنگ طلب نیستیم ولی طرف مقابل یک موجود زبان نفهم است که مذاکره را فقط برای زمان گرفتن انجام میدهد و هر زمانی که احساس کند این کشور ضعیف شده حتما حمله میکند این فرق دو بینش است .
کیانوش سوارپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
7
2
پاسخ
خیلی بد صحبت میکنه کوچه بازاری صحبت میکنه واقعا حیف جانشین شهید رئیسی..
کیانوش سوارپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
5
2
پاسخ
توهین به کی؟ آقا میگیم رئیس جمهور یک کشور متمدن باید جملات درست بیان کنه نه کوچه بازاری
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