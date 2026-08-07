دولت رهبری را برای مذاکره تحت فشار قرار داد؟ پاسخ معنادار پزشکیان

«آقای رئیس‌جمهور، برخی مدعی‌اند دولت شما رهبر معظم شهید را برای پذیرش مذاکره تحت فشار قرار داد و در واقع مذاکره را به ایشان تحمیل کرد. پاسخ شما به این ادعا چیست؟» پاسخ معنادار مسعود پزشکیان به این پرسش را می‌بینید و می‌شنوید.