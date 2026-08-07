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کد خبر:۱۳۸۸۶۷۸
کد خبر:۱۳۸۸۶۷۸
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نبض خبر

محاسبه آنها این بود که ایران از هم خواهد پاشید

مسعود پزشکیان درباره هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عربی همسایه و تاثییرش بر سیاست حسن همجواری نظام گفت: «...ما جنگ را شروع نکردیم؛ در حال گفت‌و‌گو بودیم، اما آنها جنگ به راه انداختند. بعضی‌ها می‌گویند اینها آمده بودند جلوی جنگ را بگیرند، اما جنگ شد. واقعیت این است که ما آغازگر جنگ نبودیم. محاسبه آنها این بود که با روندی که در پیش گرفته‌اند، کشور از هم خواهد پاشید؛ می‌گفتند در این بستر می‌شود کاری کرد. اما روند به شکلی که آنها می‌خواستند پیش نرفت. مردم ایران همراهی کردند و حتی کسانی که اعتراض و گلایه داشتند، دندان روی جگر گذاشتند. ما توانستیم تا امروز بمانیم و اکنون نیز با قدرت بیشتری ایستاده‌ایم... مشکل اینجاست که آمریکا از خاک کشور‌های منطقه به ما حمله کرده و پایگاه‌ها و مراکز ما را هدف قرار داده است. سؤال این است مدرسه میناب را از کجا زدند؟ از همان کشور‌های مسلمان و دوست ما. چرا آنها باید اجازه بدهند بیایند و ما را بزنند؟ ما نمی‌خواهیم آن کشور‌ها را هدف قرار دهیم؛ جایی را می‌زنیم که از همان‌جا به ما حمله می‌شود. چرا آمریکا باید در منطقه پایگاه ایجاد کند و هر کشور اسلامی را که به حرفش گوش نداد، سرکوب کند؟» این بخش از اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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