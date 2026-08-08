توقف پروژه سالن رقص ترامپ در کاخ سفید ازسوی دادگاه!
به گزارش تابناک به نقل از گاردین، دونالد ترامپ که سال گذشته دستور تخریب «ضلع شرقی» تاریخی کاخ سفید را صادر کرد تا فضا را برای احداث این سالن فراهم کند، بارها از این ساختوساز بهعنوان «هدیهای به مردم آمریکا» یاد کرده است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر حوزه دیسی در واشنگتن، حکم توقف موقت این پروژه را تایید نمود.
به نوشته گاردین این حکم قضایی پس از شکایت «صندوق ملی حفاظت از میراث تاریخی» صادر شد. این نهاد سال گذشته و پس از اقدام دولت ترامپ در تخریب ضلع شرقی و آغاز ساخت یک سالن رقص به مساحت ۹۰ هزار قدم مربع (حدود ۸,۳۶۰ متر مربع) بدون اخذ مجوزهای لازم از کنگره، دست به اقدام قانونی زد.
شاکیان پرونده تاکید داشتند که اقدام دولت در تغییر ساختار کاخ سفید بدون مصوبه کنگره و بررسیهای زیستمحیطی و تاریخی، فراتر از اختیارات قانونی رئیسجمهور بوده است.
دادگاه تجدیدنظر اجرای حکم توقف را به مدت دو هفته به حالت تعلیق درآورده است. این مهلت به دولت ترامپ فرصت میدهد تا در صورت تمایل، درخواست استیناف نهایی خود را به دیوان عالی ایالات متحده ارسال کند.
در صورت عدم ارجاع پرونده به دیوان عالی یا رد درخواست دولت، عملیات ساختوساز در محوطه کاخ سفید تا زمان تعیینتکلیف نهایی قانونی بهطور کامل متوقف خواهد ماند.
این رای در حالی صادر میشود که گزارشهای قبلی نشان میداد دولت ترامپ در اقدامی بیصدا، بیش از ۳۵۲ میلیون دلار از اعتبارات فدرال را برای تامین هزینههای این سالن رقص جابهجا کرده است؛ اقدامی که موجی از انتقادات را درباره نحوه مدیریت بودجههای عمومی در کاخ سفید به راه انداخت.