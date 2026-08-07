کشف جسد مجهولالهویه در محدوده ماهدشت کرج
به گزارش تابناک، پیام گروسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج گفت: ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه امروز جمعه در پی تماس و اعلام عوامل انتظامی مبنی بر کشف یک جسد در محدوده شهر ماهدشت، بررسی موضوع در سریعترین زمان ممکن در دستور کار سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت قرار گرفت.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اعلامشده، نیروهای عملیاتی از ایستگاههای شماره یک و سه سازمان آتشنشانی ماهدشت به محل اعزام شدند و پس از حضور در موقعیت، اقدامات لازم در راستای ایمنسازی محل، آمادهسازی شرایط انتقال و پوشش جسد مطابق ضوابط عملیاتی انجام شد.
گروسی با اشاره به وضعیت جسد کشفشده تصریح کرد: به دلیل گذشت زمان و شرایط موجود، امکان تشخیص اولیه هویت فرد وجود نداشت و بررسیهای تکمیلی برای شناسایی و مشخص شدن علت وقوع حادثه توسط عوامل انتظامی و مراجع ذیصلاح در حال انجام است.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت خاطرنشان کرد: نیروهای آتشنشانی در این مأموریت با هدف انجام وظایف محوله، حفظ حرمت جسد و همکاری با عوامل انتظامی و امدادی در محل حضور یافتند و پس از پایان عملیات، به ایستگاههای مربوطه بازگشتند.