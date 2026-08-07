صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کشف جسد مجهول‌الهویه در محدوده ماهدشت کرج

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری ماهدشت از اعلام یک مورد کشف جسد مجهول‌الهویه در محدوده این شهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۶۶
| |
4921 بازدید
کشف جسد

به گزارش تابناک، پیام گروسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از کرج گفت: ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه امروز جمعه در پی تماس و اعلام عوامل انتظامی مبنی بر کشف یک جسد در محدوده شهر ماهدشت، بررسی موضوع در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت قرار گرفت.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اعلام‌شده، نیرو‌های عملیاتی از ایستگاه‌های شماره یک و سه سازمان آتش‌نشانی ماهدشت به محل اعزام شدند و پس از حضور در موقعیت، اقدامات لازم در راستای ایمن‌سازی محل، آماده‌سازی شرایط انتقال و پوشش جسد مطابق ضوابط عملیاتی انجام شد.

گروسی با اشاره به وضعیت جسد کشف‌شده تصریح کرد: به دلیل گذشت زمان و شرایط موجود، امکان تشخیص اولیه هویت فرد وجود نداشت و بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی و مشخص شدن علت وقوع حادثه توسط عوامل انتظامی و مراجع ذی‌صلاح در حال انجام است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ماهدشت خاطرنشان کرد: نیرو‌های آتش‌نشانی در این مأموریت با هدف انجام وظایف محوله، حفظ حرمت جسد و همکاری با عوامل انتظامی و امدادی در محل حضور یافتند و پس از پایان عملیات، به ایستگاه‌های مربوطه بازگشتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرج ماهدشت جسد کشف جسد مجهول الهویه
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف بقایای یک انسان در ارتفاعات تهران
قتل هولناک زن جوان در مشهد
مرگ عجیب دختر ورزشکار در ارتفاعات لواسان
سقوط مرگبار بالابر استخر میلاد در کرج
ماجرای جسدی که توسط حیوانات خورده شد
تکذیب شایعه کشف ۷۴ جسد در سد کرج
مرد مشهدی پس از یک سال در بیمارستان پیدا شد!
کشف جسد یک مرد در سد اکباتان همدان
تعداد سالمندان مجهول‌الهویه در کشور
پرونده‌ای عجیب در دادسرای جنایی: مقتول زنده بود!
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pFq
tabnak.ir/005pFq