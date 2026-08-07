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کد خبر:۱۳۸۸۶۶۵
کد خبر:۱۳۸۸۶۶۵
5888 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

شدت تغییر چهره بهاره افشاری در گذر زمان

تصاویری از سال‌های مختلف فعالیت هنری بهاره افشاری در قالب یک ویدیو کنار هم قرار گرفته و تغییرات چهره او در طول سال‌ها را به نمایش گذاشته است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر بهاره افشاری ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
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Canada
|
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
3
پاسخ
تغییر خاصی نکرده و طبیعی است. باید هنرپیشه های آمریکایی را ببینید که بعد از 35-40 سالگی چطور داغون می شوند و از ریخت می افتند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست

ای برادر سیرتی زیبا بیار....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
کلا چهره غربی ها زود پیر میشه، سیاست مدارهاشون هم نسبت به ما پیر تر بنظر می‌رسند
شاید ژنتیکی باشه شاید هم سبک زندگی شون موثر باشه بخاطر مصرف مشروبات
میرمهنا
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
9
پاسخ
متاسفانه متاسفانه متاسفانه، با این دستکاری های چهره که روتین بسیاری از بانوان گرامی شده است، همه خانم ها به هم شبیه شده اند! بینی عروسکی، گونه برآمده و ... انصافاً انصافاً چهره اورجینال خود ایشون، جذاب تر نبود؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
امان از ذهنیت گله‌ای که همه را به یک سو می‌راند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
قطعا چهره‌ی طبیعی دلنشین است و چهره‌ی مصنوعی حال به هم‌زن!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
این جور آدما فکر می‌کنن خیلی خوشگل شدن!!! در حالی که فقط مصنوعی شدن
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
0
2
پاسخ
چهره طبیعی دلنشین تره و مدت زمان بیشتری جذاب باقی میمونه نسبت به چهره عملی که برای چن دقیقه اول جذابه ولی بعد یکنواخت و ماشینی بنظر میرسه
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