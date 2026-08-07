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شدت تغییر چهره بهاره افشاری در گذر زمان
تصاویری از سالهای مختلف فعالیت هنری بهاره افشاری در قالب یک ویدیو کنار هم قرار گرفته و تغییرات چهره او در طول سالها را به نمایش گذاشته است.
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برچسبها:نبض خبر بهاره افشاری ویدیو
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تغییر خاصی نکرده و طبیعی است. باید هنرپیشه های آمریکایی را ببینید که بعد از 35-40 سالگی چطور داغون می شوند و از ریخت می افتند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ای برادر سیرتی زیبا بیار....
ناشناس| |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
شاید ژنتیکی باشه شاید هم سبک زندگی شون موثر باشه بخاطر مصرف مشروبات
متاسفانه متاسفانه متاسفانه، با این دستکاری های چهره که روتین بسیاری از بانوان گرامی شده است، همه خانم ها به هم شبیه شده اند! بینی عروسکی، گونه برآمده و ... انصافاً انصافاً چهره اورجینال خود ایشون، جذاب تر نبود؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷