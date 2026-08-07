میزبانی استقلال در آسیا به امارات میرسد؟
باشگاه شباب الاهلی امارات تمایل دارد که در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا میزبان دیدارهای استقلال باشد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، استقلال در این فصل در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا به میدان خواهد رفت. آبیها باید در زمین ثالث از حریفان خود میزبانی کنند. مدیران این تیم پیش از این خبر از میزبانی در استان بصره در عراق داده بودند.
اکنون باشگاه شباب الاهلی امارات به مدیران استقلال اعلام کرده که مشکلی برای قبول میزبانی این تیم در رقابتهای لیگ نخبگان ندارد. استقلال در سال گذشته در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، در این کشور میزبانیهای خود را انجام داد و اکنون هم مدیران تیم اماراتی تمایل به میزبانی از آبیها دارند.
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