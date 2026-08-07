سردار شریف روز خبرنگار را تبریک گفت

مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه در پیام تبریک روز خبرنگار، بر آمادگی و همکاری این مرکز برای تولید روایت اول و همکاری در حوزه پژوهش و مستندسازی جنگ تحمیلی امریکایی صهیونی تاکید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، سردار سرتیپ پاسدار «رمضان شریف» مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس این مرکز در آستانه فرارسیدن ۱۷ مرداد، "روز خبرنگار" و گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد شهادت شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) ، در پیامی ضمن تبریک این روز فرخنده به اصحاب رسانه و جامعه اطلاع رسانی کشور ، از آمادگی‌های همه جانبه مرکز اسناد برای همکاری‌های پژوهشی، مستندسازی، تولید محتوا و انتقال حقایق، معارف و واقعیت‌های دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ تحمیلی دوم و سوم امریکایی صهیونی؛ مقاومت دلیرانه، هوشمندانه و تاریخ ساز نیروهای مسلح ایران؛ و همچنین سایر عرصه‌های مجاهدت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ؛ با رسانه های کشور خبر داد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه متعهد، انقلابی و فهیم رسانه ای ایران اسلامی

سلام و تحیت بر قلم‌های استواری که در مسیر ثبت حماسه‌های این سرزمین، خون دل خورده‌اند و در سخت‌ترین لحظات تاریخی، آیینه تمام‌نمای غیرت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران بوده‌اند.

۱۷ مرداد، نه تنها یادآور شهادت مظلومانه شهید محمود صارمی، خبرنگار خستگی ناپذیر ایرناست، بلکه نماد پیوند ناگسستنی اصحاب رسانه با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ساخت ایران قوی و تداوم خط سرخ مجاهدت و شهادت است. این روز فرخنده را به تمامی رزمندگان جبهه قلم و آگاهی، که رسالت سنگین روایتگری صادقانه را بر دوش می‌کشند، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

در این فرصت فرخنده یادآوری چند نکته را شایسته و راهگشا دانسته و آن را با شما عزیزان به اشتراک می‌گذارم:

۱. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس؛ خزانه‌دار حقیقت و معارف دفاع مقدس

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، به عنوان مرجع رسمی و معتبر ثبت، تحلیل و تبیین تاریخ پرافتخار هشت سال دفاع مقدس، و نیز واقعه‌نگاری دقیق از مجاهدت‌های «دفاع مقدس دوم و سوم» در مقابل جنگ ترکیبی و نظامی دشمنان (به ویژه عملیات‌های وعده صادق و نصر)، رسالت خود را تبیین حقیقت ناب رزمندگان اسلام و تداوم راه شهیدان می‌داند.

این مرکز، همواره بر این باور است که ثبت و ضبط وقایع، به‌ویژه در شرایط پیچیده جنگ شناختی امروز، نیازمند روایتی دقیق، مستند، عالمانه و منطبق بر واقعیت‌های میدان است. از این رو، اصحاب رسانه به عنوان حلقه‌ی تکمیل‌کننده و انتقال‌دهنده این معارف به نسل‌های آینده، نقشی بی‌بدیل و ممتاز دارند.

۲. هم‌افزایی راهبردی؛ شرط تحقق روایت برتر

در برهه کنونی که جنگ به «نبرد روایت‌ها» تبدیل شده و دشمن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و هوش مصنوعی درصدد تحریف، وارونه‌نمایی و ایران‌هراسی است، ضرورت هم‌افزایی میان مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه با خبرنگاران متعهد، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

باور ما بر این است که «روایت اول» و «حقیقت ناب»، زمانی به منصه ظهور می‌رسد که داده‌های مستند مرکز، با هنر و قلم توانمند اصحاب رسانه، در هم آمیخته شود تا تصویر درست و کاملی از فراز و فرودهای دفاع مقدس دوم و سوم، حماسه‌های رزمندگان اسلام و حمایت حماسی و شگفت انگیز ملت مبعوث شده ایران در صحنه‌های نیاز انقلاب و کشور به ویژه پشتیبانی از نیروهای مسلح و اعلام و تحکیم بیعت تاریخی خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله‌العالی) و تبعیت از منویات و رهنمودهای خلف صالح قائد شهید امت ترسیم گردد.

۳. تجلیل از نقش مردم در تداوم حماسه‌ها

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، بر ثبت و انعکاس یکی از برجسته‌ترین و کم‌نظیرترین پدیده‌های راهبردی در تاریخ معاصر یعنی «هماهنگی شگفت‌انگیز میان میدان دیپلماسی، خیابان (مردم مبعوث و ولایی) و نیروهای مسلح» تأکید دارد. خبرنگاران رسالت‌شناس، با بازتاب این هم‌افزایی، می‌توانند الگوی ماندگار «مقاومت و استکبارستیزی» را بیش از پیش به جهان مخابره کنند و نشان دهند که چگونه این تثلیث مقدس، پروژه‌های پیچیده دشمن اهریمنی را نقش بر آب می‌سازد.

۴. قدردانی و تجدید میثاق با اصحاب رسانه

اینجانب ضمن قدردانی صمیمانه و بی‌پایان از مجاهدت‌های خستگی‌ناپذیر، مسئولانه و دلسوزانه‌ی تمامی خبرنگاران، عکاسان، تهیه‌کنندگان و فعالان عرصه رسانه که در خط مقدم جهاد تبیین و روایت‌گری صادقانه، با تکیه بر اخلاق حرفه‌ای و تعهد اسلامی، پرچم دار تبیین تاریخ و معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه پاسداران هستند، تأکید می‌نمایم که این مرکز آمادگی‌های همه جانبه خود برای همکاری‌های پژوهشی، مستندسازی، تولید محتوا و انتقال حقایق، معارف و واقعیت‌های دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ تحمیلی دوم و سوم امریکایی صهیونی؛ مقاومت دلیرانه، هوشمندانه و تاریخ ساز نیروهای مسلح ایران؛ و همچنین سایر عرصه‌های مجاهدت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اعلام می دارد.

امید که با همدلی، هم‌افزایی و همراهی کم‌نظیر شما عزیزان، گام‌های مؤثرتری در حراست از گنجینه‌ی عظیم دفاع مقدس و تبیین دستاوردهای شگرف مقاومت آرمانی و تمدنی ایرانیان رقم زده شود و میراث‌دار شایسته‌ای برای حماسه‌آفرینان و شهیدان والامقام این مرز و بوم باشیم.

از درگاه خداوند متعال، برای یکایک رزمندگان جبهه قلم و اطلاع‌رسانی، توفیق روزافزون، سلامت، سربلندی و طول عمر با عزت، همراه با ثبات قدم در خیمه ولایت و صراط بصیرت و خدمت به ایران قوی و عزیز ، مسئلت دارم.

سرتیپ پاسدار رمضان شریف

مشاور فرمانده کل و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه