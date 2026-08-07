خواننده پیشکسوت دوباره در بیمارستان بستری شد

«ایرج»، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران، که چندی پیش پس از بستری شدن در بیمارستان، تحت مراقبت‌های ویژه در منزل قرار گرفته بود، بار دیگر در بیمارستان بستری شد.

به گزارش تابناک، به نقل از ایسنا، چندی پیش احسان خواجه‌امیری، فرزند حسین خواجه‌امیری (ایرج)، در گفت‌وگویی از نامساعد بودن وضعیت جسمی این هنرمند خبر داد. «ایرج» پس از مدتی بستری بودن در بیمارستان، تحت مراقبت‌های ویژه در منزل به سر می‌برد.

اکنون گفته می‌شود این خواننده بار دیگری در بیمارستان بستری شده است و به همین منظور، جمعی از مدیران و چهره‌های فرهنگی و هنری با حضور در بیمارستان محل بستری او، ضمن گفت‌وگو با خانواده‌اش، در جریان روند درمان او و اقدامات پزشکی انجام‌شده قرار گرفتند.

در این دیدار، محمدجواد حق‌شناس، مشاور فرهنگی وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی ایران، سیدعباس سجادی، مدیر دیپلماسی مرکز امور بین‌الملل و دیپلماسی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، همچنین حسن مهرجردی، حسین کرمی، محسن قادری و سیاوش ادهم حضور داشتند.

محمدجواد حق‌شناس در این دیدار، با ابلاغ سلام و آرزوی سلامتی سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، به استاد خواجه‌امیری و خانواده او، بر جایگاه ممتاز این هنرمند پیشکسوت در حافظه فرهنگی و هنری ایران تأکید کرد.

او با یادآوری نقش ماندگار استاد حسین خواجه‌امیری در اعتلای موسیقی اصیل ایرانی، به تعبیر ماندگار زنده‌یاد استاد محمدرضا شجریان اشاره کرد که از استاد خواجه‌امیری با عنوان «پهلوان آواز ایران» یاد کرده بود و این تعبیر را بازتابی از منزلت هنری، اخلاقی و مردمی این استاد برجسته دانست.

حق‌شناس همچنین برای استاد خواجه‌امیری آرزوی سلامتی، عافیت و بازگشت هرچه سریع‌تر به آغوش خانواده و جامعه هنری کشور کرد.

در پایان این دیدار، محمدجواد حق‌شناس با اهدای لوحی از صنایع‌دستی مزین به تصویر استاد حسین خواجه‌امیری به خانواده این هنرمند پیشکسوت، از دهه‌ها خدمات ماندگار و ارزشمند او به فرهنگ، هنر و موسیقی اصیل ایران قدردانی کرد.

ایرج (حسین خواجه‌امیری) از برجسته‌ترین خوانندگان موسیقی سنتی و کلاسیک ایران است که با صدای قدرتمند، وسعت صوتی کم‌نظیر و تسلط بر ردیف‌های آوازی، جایگاهی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران دارد. او در طول چند دهه فعالیت هنری، آثار ماندگاری را در همکاری با آهنگسازان و نوازندگان برجسته خلق کرده و از چهره‌های تأثیرگذار آواز ایرانی به شمار می‌رود.