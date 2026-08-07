حیات وحش
بزرگترین جوندگان جهان در ساختمان مجلس
برگچه خوار | capybara بزرگترین جانور از تیرهٔ خوگچگان هندی است و بومی آمریکای جنوبی است. این جاندار بزرگترین جوندهٔ جهان است، و گاهی طولش به یک متر میرسد. برگچهخوار دم ندارد؛ این جانور ظاهری مانند خوکچه دارد، و خوکچهٔ هندی از خویشاوندانِ دورِ او میباشد. کپی بارها با حضور غیرمنتظره خود در ساختمان مجلس ایالتی برزیل خبرساز شدند. این حیوانات در ساختمان مجلس قانونگذاری ایالت ماتو گروسو مشاهده شدند و با آرامش در راهروهای ساختمان رفتوآمد کردند.
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