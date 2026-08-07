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کد خبر: ۱۳۸۸۶۵۳
بازدید: ۵۹۷۹

عکس: کسب مدال‌های رنگین توسط تیم ایران در المپیاد جهانی هوش مصنوعی

تیم ملی المپیاد هوش مصنوعی ایران در سومین دوره المپیاد جهانی هوش مصنوعی، یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز به دست آورد.این تیم در دومین المپیاد جهانی هوش مصنوعی که در شهر پکن چین برگزار شد، موفق به کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز شده بود.در این دوره از رقابت‌ها که در قزاقستان برگزار شد، شایان رضازاده موفق به کسب مدال طلا شد و محمدرضا درویشی و محمدامین نظم‌فر مدال نقره و مانی منجی‌پور مدال برنز به دست آوردند.

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برچسب‌ها:
تک عکس هوش مصنوعی ایران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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