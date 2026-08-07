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حمله پهپادی به کشتی ترکیه‌ای در دریای سیاه

پایگاه اینترنتی نیروی دریایی ترکیه اعلام کرد که یک کشتی با نام «ام وی گولوک» در دریای سیاه و در نزدیکی بندر نووروسیسک روسیه توسط یک پهپاد مورد حمله قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۴۹
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حمله به کشتی

به گزارش تابناک به نقل از ترکیه تودی، این پایگاه روز جمعه گزارش داد که پهپاد به محل اقامت خدمه کشتی برخورد کرده است.

در این گزارش آمده است که هیچ یک از خدمه در این حمله زخمی یا کشته نشده‌اند و کشتی به سمت استانبول در حرکت است.

از سوی دیگر پایگاه ماریتایم وویس این حادثه را بخشی از الگوی مداوم حملات به کشتی‌های با پرچم ترکیه در دریای سیاه توصیف کرد.

اطلاعات ثبت شده نشان می دهند که کشتی گولک از نوع فله‌بر در سال ۲۰۰۲ ساخته شده و با پرچم ترکیه فعالیت می کند.

حمله گزارش شده به گولک، جدیدترین مورد از سری حملات پهپادی به کشتی‌های تجاری متعلق به ترکیه یا با پرچم ترکیه است که در ماه‌های اخیر در دریای سیاه و بنادر روسیه حرکت می کرده اند.

اداره کل امور دریایی ترکیه اعلام کرد که یک کشتی باری به نام نادژدا، در سوم ماه اوت، در حدود ۲۰ مایل دریایی از نووروسیسک توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گرفت و سه نفر از ۲۲ خدمه آن به شدت مجروح شدند.

وزارت امور خارجه ترکیه نیز به طور جداگانه اعلام کرد که 2 کشتی غیرنظامی به نام‌های یاشار و نادژدا پس از ترک نووروسیسک مورد حمله قرار گرفتند.

این وزارتخانه اعلام کرد که «عمیقا نگران تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین در دریای سیاه است که علیرغم هشدارهای متعدد ترکیه، بر کشتیرانی غیرنظامی تأثیر گذاشته است.»

پیش از این، کشتی فله‌بر با نام «ریحان ساری» با پرچم ترکیه هنگام حرکت از بندر تامان روسیه به ترابزون توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گرفت و یک خدمه آن کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

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