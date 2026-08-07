۲۰ حمله رژیم اسرائیل به درعا و قنیطره در سوریه
دیدهبان حقوق بشر سوریه ۲۰ حمله و تحرک نظامی رژیم اشغالگر در درعا و قنیطره، از جمله عملیات پاکسازی زمین، ایجاد ایستهای بازرسی و شناسایی هوایی را ثبت کرد و نسبت به تحمیل واقعیتهای جدید بر روی زمین در امتداد نوار مرزی هشدار داد.
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به گزارش تابناک به نقل از المیادین، دیدهبان حقوق بشر سوریه ۲۰ حمله و تحرک نظامی رژیم صهیونیستی در استانهای درعا و قنیطره را در طول هفته اول ماه اوت ثبت کرد.
به گفته این دیدهبان، حملات اسرائیل با کارهای مهندسی و پاکسازی زمین، ایجاد ایستهای بازرسی نظامی موقت، نصب دوربینهای نظارتی و پروازهای مکرر هواپیماهای بدون سرنشین و هلیکوپترهای اسرائیلی همراه بود.
بنا بر این گزارش، بیشتر تحرکات اسرائیل در مناطق وادی الرقاد و حوض یرموک در حومه غربی درعا متمرکز بود که شاهد بیشترین تعداد تهاجمات بود، به همراه شهر جباثا الخشاب و روستاهای الصمدانیه و العجرف در حومه قنیطره، جایی که نیروهای اسرائیلی در روستاها و شهرهای مرزی استقرار میدانی و گشتزنی انجام دادند. تهاجمات در حومه درعا همچنین شامل روستاهای معریه و کویا و مناطق اطراف آنها میشد.
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