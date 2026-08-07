زمان پخش آخرین بخش گزارش پزشکیان به مردم
مشارکت داخلی و سیاست خارجی؛ قسمت سوم و نهایی گزارش رئیسجمهور از دو سال خدمت و مسئولیت به مردم ایران امشب پخش و منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۳۴| |
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به گزارش تابناک، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور اعلام کرد: قسمت سوم و نهایی گزارش رئیسجمهور به مردم ایران امشب پخش و منتشر خواهد شد
مشارکت داخلی و سیاست خارجی؛ قسمت سوم و نهایی گزارش رئیسجمهور از دو سال خدمت و مسئولیت به مردم ایران امشب پخش و منتشر خواهد شد.
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