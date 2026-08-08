مازیار لرستانی به تلویزیون بازگشت!
مازیار لرستانی نگارش و ساخت یک تله فیلم را برای تلویزیون بر عهده گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۳۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، مازیار لرستانی پس از مدتی دوری از تولیدات تلویزیونی، این روزها ساخت یک تلهفیلم جدید را برای تلویزیون در دستور کار قرار داده و بهصورت همزمان مشغول نگارش و تولید این پروژه است.
پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد مراحل ساخت این تلهفیلم آغاز شده و لرستانی این روزها تمرکز خود را بر پیشبرد این پروژه گذاشته است. این اثر تازهترین فعالیت او در حوزه تلویزیون محسوب میشود.
هنوز جزئیاتی درباره قصه، ترکیب بازیگران، شبکه پخش و زمان آماده شدن این تلهفیلم اعلام نشده است.
لرستانی که سابقه فعالیت در عرصه بازیگری و کارگردانی را در کارنامه خود دارد، پیش از این نیز در آثار مختلف تلویزیونی و سینمایی حضور داشته و اکنون با این پروژه، بار دیگر همکاری خود با تلویزیون را دنبال میکند.
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