انفجار و آتش سوزی در پالایشگاه نفت اسلواکی

انفجار در پالایشگاه نفت اسلونفت در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی آتش‌سوزی گسترده‌ای در این تأسیسات به راه انداخته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، انفجار در پالایشگاه نفت اسلونفت در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی آتش‌سوزی گسترده‌ای در این تأسیسات به راه انداخته است.

الاخباریه اعلام کرد: انفجاری در پالایشگاه نفت اسلواکی در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، باعث آتش‌سوزی بزرگی در این تأسیسات شد.

در ماه‌های اخیر، پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی در اروپا و اوراسیا هدف حملات مکرر قرار گرفته‌اند، از آتش‌سوزی در پالایشگاه‌های اروپای شرقی گرفته تا تأسیسات بزرگ نفتی در روسیه.