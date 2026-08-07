انفجار و آتش سوزی در پالایشگاه نفت اسلواکی
انفجار در پالایشگاه نفت اسلونفت در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی آتشسوزی گستردهای در این تأسیسات به راه انداخته است.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۳۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، انفجار در پالایشگاه نفت اسلونفت در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی آتشسوزی گستردهای در این تأسیسات به راه انداخته است.
الاخباریه اعلام کرد: انفجاری در پالایشگاه نفت اسلواکی در براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، باعث آتشسوزی بزرگی در این تأسیسات شد.
در ماههای اخیر، پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی در اروپا و اوراسیا هدف حملات مکرر قرار گرفتهاند، از آتشسوزی در پالایشگاههای اروپای شرقی گرفته تا تأسیسات بزرگ نفتی در روسیه.
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