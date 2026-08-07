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تصادف شدید در محور ارومیه با ۶ کشته و ۵ مصدوم + عکس

رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: تصادف شدید در محور شهید کلانتری ارومیه موجب فوت ۶ نفر و مصدومیت ۵ نفر شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۲۸
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تصادف شدید

به گزارش تابناک، فرزین رضازاده، رئیس اورژانس آذربایجان غربی اظهار کرد: تصادف شدید در جاده شهید کلانتری در اثر برخورد تریلی با سه خودرو ۶ فوتی و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

وی ادامه داد: امدادرسانی توسط نیروهای اورژانس در حال انجام است.

جزئیات سانحه

حمید محبوبی مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: ساعت ۱۶:۲۵ روز جمعه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای پرشیا ، تریلی و وانت پیکان  در محور سلماس _ ارومیه (جاده فرعی قیرمیزی یول) اعلام شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان اروميه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی ادامه داد: این حادثه ۵ مصدوم و ۶ فوتی داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، و فوتی های این تصادف بعد از رهاسازی توسط ست هیدرولیک خودرو نجات به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.

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آذربایجان غربی ارومیه تصادف تصادف شدید کشته و مصدوم تصادف با تریلی
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