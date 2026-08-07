نبض خبر
حمله شدید آقای خواننده به فردوسیپور: زالوصفت!
ویدیویی از بینش بلور مشهور به قیصر خواننده منتشر شده که عادل فردوسی پور را بابت انتقادهایش از تیم ملی فوتبال و امیر قلعه نویی زالوصفت خطاب میکند و تعابیر خاصی برای فردوسی پور به کار میبرد. این ویدیو که در فضای مجازی بحث برانگیز شده را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر بینش بلور قیصر عادل فردوسی پور تیمملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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غیر قابل انتشار: ۴۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۶۴
خیلی هم بیراه نمیگه
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ناشناس| |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
تا حالا هیشکی اینطوری فردوسیپور رو نشسته بود 😂
حقشه
دیگه بیش از حد زیاده روی کرده بود
حقشه
دیگه بیش از حد زیاده روی کرده بود
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ناشناس| |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
یاحق
تو دیگه چی میگی بی تربیت از سن و سالت خجالت بکش
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ناشناس| |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
این یارو موجود بی اخلاق و بی تربیتی است چون به خودش اجازه میده توهین کنه در حالی که همین خودش در تل اویو کنسرت گذاشت
این پی میگه ؟؟ اصلا کی هست؟؟
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ناشناس| |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
با سلام به همه کادر در مان .ای کاش این اقای قیصز به رشته تخصیلی خودش یعنی کمک پرستاری ادامه میداد یا در همان شغل فعالیت می کرد
قیصر داری خراب میکنی .... حواست باشه
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ناشناس| |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
صدا و سیما بهترین برنامه را در بهترین ساعت شب در اختیار فردوسی پور گذاشنه بود، یا اینکه فردوسی پور در بهترین ساعت شب بهترین برنامه را برای صدا و سیما تهیه و اجرا می کرد؟ کدام یک؟
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ناشناس| |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
ناشناس| |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
مجری مثلا محبوبی که مثلا سالیان سال بهترین برنامه رو اجرا میکرده و در تمام دوران کشته شدن هموطنانش در جنگ، متجاوز رو حتی یکبار هم محکوم نکنه مخاطبان خاص خودش رو داره: مخاطبان اینتر پشمال
ناشناس| |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷