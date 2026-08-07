ویدیویی از بینش بلور مشهور به قیصر خواننده منتشر شده که عادل فردوسی پور را بابت انتقادهایش از تیم ملی فوتبال و امیر قلعه نویی زالوصفت خطاب می‌کند و تعابیر خاصی برای فردوسی پور به کار می‌برد. این ویدیو که در فضای مجازی بحث برانگیز شده را می‌بینید.