En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 5662
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۸۶۲۷
کد خبر:۱۳۸۸۶۲۷
87029 بازدید
نظرات: ۶۴
نبض خبر

حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!

ویدیویی از بینش بلور مشهور به قیصر خواننده منتشر شده که عادل فردوسی پور را بابت انتقادهایش از تیم ملی فوتبال و امیر قلعه نویی زالوصفت خطاب می‌کند و تعابیر خاصی برای فردوسی پور به کار می‌برد. این ویدیو که در فضای مجازی بحث برانگیز شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بینش بلور قیصر عادل فردوسی پور تیم‌ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
اخبار مرتبط
حرف‌های علی دایی و کریم باقری که باعث خشم بیرانوند شد
ادعای سنگین فردوسی پور درباره قلعه نویی
افشاگری فردوسی پور درباره حواشی ضربات پنالتی بازی ایران و ازبکستان
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور
جنجال و اشک فردوسی پور را ببینید: بیایید مرا بگیرید!
سطح توحش اطرافیان محمود فکری را ببینید
عکس العمل فردوسی‌پور به اعتراضات اقتصادی مردم
عجیب ترین تبانی تاریخ فوتبال ایران را ببینید
عکس العمل علی دایی و فردوسی پور به گروه ایران در جام جهانی
استدلال عجیب قلعه نویی و شوکه شدن فردوسی پور
روایت عامل ضبط ویدیوی جنجالی فردوسی پور
اول گرسنگی را درست کنید، بعد سراغ فرهنگ بروید
تمسخر ساعت رولکس قلعه‌نویی توسط فردوسی‌پور
فردوسی پور پیشنهاد 100 سکه طلا را رد کرد!
خوش چشم: فردوسی پور در خدمت اسرائیلی‌هاست!
افشاگری فردوسی پور: تصمیم می‌گیرند سردار را برگردانند
پاسخ تند فردوسی پور به وحید شمسایی را ببینید
طعنه سنگین به فردوسی پور: وسط لحاف نخوابیم!
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش
کنایه فردوسی‌پور به پیش‌بینی‌های جنجالی کارشناس صداوسیما
سایمون کوپر: حس کردم فردوسی پور از من دزدی کرده!
حرف‌های عجیب عادل فردوسی پور پس از مدت‌ها سکوت
کنایه‌های سنگین فردوسی‌پور به قلعه نویی و تاج
جواد خیابانی معلوم الحال است!
درخواست جنجالی عادل فردوسی پور از کفن پوشان!
تمسخر ابی و شاهین نجفی توسط خواننده لس آنجلسی
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید
طعنه سنگین خواننده معروف به ابی بابت کنسرتش
ویدیوهای آتشین خواننده لس آنجلسی خطاب به رضا پهلوی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۲
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۶۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
192
63
پاسخ
خیلی هم بیراه نمیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
والا مجری همیشه منتقد ، یکبار حمله آمریکا رو محکوم نکرد..بعد ادعا میکنه بله قربان گو نیستم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
واقعا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اجنبی پور رو خوب اومد!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
189
57
پاسخ
تا حالا هیشکی اینطوری فردوسی‌پور رو نشسته بود 😂
حقشه
دیگه بیش از حد زیاده روی کرده بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
عزت دست خداست
یاحق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
59
183
پاسخ
تو دیگه چی میگی بی تربیت از سن و سالت خجالت بکش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
توهین نکن توهم ادب داشته باش به سن وسال چیکارداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
40
211
پاسخ
ایشون نه ( اقا ) است نه خواننده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
49
211
پاسخ
برو دنبال کارت داداش! فردوسی پور کجا و شماها کجا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
21
182
پاسخ
این یارو موجود بی اخلاق و بی تربیتی است چون به خودش اجازه میده توهین کنه در حالی که همین خودش در تل اویو کنسرت گذاشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
23
141
پاسخ
این پی میگه ؟؟ اصلا کی هست؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
حالا شد کی هست یعنی تو نمی شناسی اگه چند تا کار دلخواه شما را اجرا ویا ازاین فردوسی پوره تعریف میکرد میگفتی خواننده عال هنرمند محبوب برو داداش تو کی هستی البته تابناک چاپ نمیکنه نظرمنو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
18
115
پاسخ
با سلام به همه کادر در مان .ای کاش این اقای قیصز به رشته تخصیلی خودش یعنی کمک پرستاری ادامه میداد یا در همان شغل فعالیت می کرد
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
31
92
پاسخ
قیصر داری خراب می‌کنی .... حواست باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
بنظر بنده این پیغام بجایی بود. کم مثبت و زیاد منفی گرفته.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
20
63
پاسخ
صدا و سیما بهترین برنامه را در بهترین ساعت شب در اختیار فردوسی پور گذاشنه بود، یا اینکه فردوسی پور در بهترین ساعت شب بهترین برنامه را برای صدا و سیما تهیه و اجرا می کرد؟ کدام یک؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
یه زمانی فردوسی پور به تنه مخاطب هارو پای این سدا و سیمای میلی مگه میداشت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
صدا و سیما درسته
مجری مثلا محبوبی که مثلا سالیان سال بهترین برنامه رو اجرا میکرده و در تمام دوران کشته شدن هموطنانش در جنگ، متجاوز رو حتی یکبار هم محکوم نکنه مخاطبان خاص خودش رو داره: مخاطبان اینتر پشمال
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اینترپشمال رو خوب اومدی
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر