دستگیری ۱۰۴ مظنون مرتبط با داعش در ترکیه
وزارت کشور ترکیه از دستگیری ۱۰۴ مظنون طی عملیات امنیتی علیه سازمان تروریستی داعش در ۳۰ استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۲۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، این وزارتخانه با اشاره به انجام عملیاتهایی علیه داعش در ۳۰ استان اشاره کرد که دادستانهای عمومی تحقیقات علیه ۱۰۴ مظنون بازداشت شده را آغاز کردند.
بنا بر این گزارش، وزارت کشور ترکیه افزود که تحقیقات نشان داده است افراد مظنون علاوه بر تبلیغ برای سازمان تروریستی داعش از طریق حسابهای کاربری در رسانههای اجتماعی و اثبات وابستگیشان به این سازمان، توسط اشخاص مرتبط با این سازمان و همچنین به واسطه آنچه «جمعیتهای امدادرسان وابسته به آن» توصیف شده، به تامین مالی آن کمک کردند.
این وزارتخانه افزود که در راستای امنیت ترکیه قاطعانه به عملیات خود علیه سازمان تروریستی داعش و ساختارهای تامین مالی آن ادامه میدهد.
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