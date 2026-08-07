عکس: توافقنامه دفاعی مکه

عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه «توافقنامه دفاع مشترک» امضا کردند؛ توافقی که به گفته مقام‌های سه کشور با هدف تقویت بازدارندگی، امنیت جمعی و همکاری دفاعی تنظیم شده و بر اساس آن، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از این کشورها، حمله به هر سه تلقی می‌شود. در بیانیه رسمی منتشرشده از سوی خبرگزاری رسمی عربستان سعودی آمده است این توافق در دیدار محمد بن سلمان با رجب طیب اردوغان و شهباز شریف امضا شد و هدف آن تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه و فراتر از آن است. رویترز هم به نقل از مقام ترکیه‌ای گزارش داد این توافق ماهیتی صرفاً دفاعی دارد و علیه هیچ طرف خاصی نیست.