عکس: توافقنامه دفاعی مکه
عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه «توافقنامه دفاع مشترک» امضا کردند؛ توافقی که به گفته مقامهای سه کشور با هدف تقویت بازدارندگی، امنیت جمعی و همکاری دفاعی تنظیم شده و بر اساس آن، هرگونه حمله مسلحانه به یکی از این کشورها، حمله به هر سه تلقی میشود. در بیانیه رسمی منتشرشده از سوی خبرگزاری رسمی عربستان سعودی آمده است این توافق در دیدار محمد بن سلمان با رجب طیب اردوغان و شهباز شریف امضا شد و هدف آن تقویت صلح، ثبات و امنیت در منطقه و فراتر از آن است. رویترز هم به نقل از مقام ترکیهای گزارش داد این توافق ماهیتی صرفاً دفاعی دارد و علیه هیچ طرف خاصی نیست.
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برچسبها:عکس بین الملل توافقنامه دفاعی مکه عربستان ترکیه پاکستان
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نظرات شما
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امید
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۵
در زمان میانجیگری پاسکتان و رفت و آمدهای دوطرف به ایران و پاکستان، مگر اعلام نمی شد که به دلیل اینکه فرمانده ارتش پاکستان شیعه و از سادات است، ایران به او اطمینان کافی دارد؟ پس چرا به روش اهل سنت در حال نماز خواندن است؟
ناشناس
۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰
آمریکا پس از شکست، این توطئه جدید را طراحی کرده.
ناشناس
اگر این سران مسلمان واقعی هستن چرا درقبال کشتار غزه چنین موضعی نگرفتند ودرمقابل اسرائیل ایستادی نکردن ژست های دروغین برباد دادن امکانات کشورهای مسلمان خوبه یه راکت اسرائیل به ترکیه بزنه تا عیاراینها مشخص بشه این اداها درمقابل جبهه مقاومت ویمن به نمایش درآمده البته باز کاری از دستشان برنخواهد آمد روزی این سئوال برای نیروهای مسلح کشورهای اسلامی پیش خواهد آمد که کارایی ما برای چیست فقط کشتارمسلمانان