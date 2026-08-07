مرگ راننده تراکتور بر اثر سقوط درون استخر در حال ساخت

راننده یک دستگاه تراکتور بر اثر سقوط خودرو به داخل استخر در حال ساخت ذخیره آب در منطقه باغستان سفلی شهرستان فردوس جان خود را از دست داد.

به گزارش قدس، حادثه سقوط یک دستگاه تراکتور به داخل استخر در حال ساخت ذخیره آب در منطقه باغستان سفلی شهرستان فردوس، به جان باختن راننده این وسیله نقلیه منجر شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فردوس با اعلام جزئیات این حادثه اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۰:۱۵ صبح امروز، ۱۶ مرداد، به نیروهای امدادی گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور امدادگران در محل، عملیات رهاسازی راننده از داخل استخر در حال ساخت انجام شد، اما به دلیل شدت جراحات وارده، وی جان خود را از دست داده بود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر فردوس تصریح کرد: پس از پایان عملیات امداد و انتقال پیکر متوفی به خارج از استخر، پیکر برای انجام مراحل قانونی به عوامل مربوطه تحویل داده شد.

وی از رانندگان ماشین‌آلات کشاورزی و عمرانی خواست هنگام فعالیت در مجاورت گودبرداری‌ها، استخرهای ذخیره آب و محل‌های در حال ساخت، ضمن رعایت اصول ایمنی، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.