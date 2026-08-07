صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آتش‌سوزی واحد مسکونی در رضوانشهر تبریز

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز گفت: آتش‌سوزی یک واحد مسکونی در منطقه رضوانشهر تبریز با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مهار و از گسترش حریق به دیگر بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۱۷
| |
3187 بازدید
آتش سوزی

به گزارش تابناک، رضا جان‌فشان نوبری عصر جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه بعدازظهر امروز در آشپزخانه طبقه دوم یک ساختمان مسکونی سه‌طبقه در رضوانشهر رخ داد که موجب انتشار دود نسبتاً غلیظ در فضای ساختمان شد.

وی افزود: پس از اعلام وقوع حریق، تیم عملیاتی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد و نیروها با استفاده از تجهیزات تنفسی وارد ساختمان شده و پس از دسترسی به کانون آتش، عملیات مهار و اطفای کامل حریق را انجام دادند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز با اشاره به اینکه در این حادثه از گسترش آتش به سایر قسمت‌های ساختمان جلوگیری شد، خاطرنشان کرد: بررسی دقیق تجهیزات و اتصالات برقی و گازی در منازل می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث مشابه داشته باشد.

جان‌فشان نوبری از شهروندان خواست به‌صورت مستمر وسایل برقی، گازی و اتصالات مربوط به آنها را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه نقص یا ایراد، نسبت به رفع آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تبریز آتش سوزی منزل مسکونی آتش سوزی شدید آتش نشانی دود غلیظ مهار آتش
ترامپ نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود/ تمرکز روی جنگ اوکراین باشد که امکان پیروزی است
از تحریریه به خط مقدم؛ روایتی از خبرنگاری که فرمانده شد
کاخ سفید در ساعت صفر؛ اگر رئیس‌جمهور آمریکا بمیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات آتش سوزی در شهرک صنعتی شمس‌آباد
آتش‌سوزی گسترده در جزیره آشوراده / امدادرسانی بالگرد هلال احمر
عملیات مهار آتش در پناهگاه حیات وحش میانکاله
آتش‌سوزی در پارک ملی بمو شیراز
آتش‌سوزی شدید در جاده خاوران + جزئیات
آتش در یک ساختمان مسکونی در قم اطفاء شد
آتش‌سوزی منزل مسکونی در بندرعباس با ۶ کشته
آتش سوزی شدید در بیمارستان قائم مشهد + عکس
منشأ دود سیاه در آسمان مشهد چه بود؟
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
توصیف پزشکیان از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و ماجرای علی الاصول
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!
وضعیت عجیب دفتر پزشکیان در زمان مصاحبه
روایت پزشکیان از لحظات ترور رهبر انقلاب
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
تصاویر عمامه بستن به شیوه خاتمی
پیش‌بینی شگفت انگیز احسان علیخانی درباره میثاقی و فردوسی‌پور
افشای شیوه ردیابی و ترور علی لاریجانی و عکس العمل خانواده
تأیید ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
روایت تازه پزشکیان از بمباران شورای امنیت ملی
سخنان تند رابرت دنیرو درباره حمله ترامپ به ایران
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۴ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۳ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
حمله شدید آقای خواننده به فردوسی‌پور: زالوصفت!  (۶۴ نظر)
فرمان اردوکشی به تهران و شورش برای ساقط کردن دولت پزشکیان!  (۵۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
حذف ارز دارو یعنی «سال کشتار بیماران» / «روی بنر بنویسید؛ برای وزیر اقتصاد و خانواده‌اش دارو نداریم»  (۵۴ نظر)
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
دولت جلوی تولید خودروهای پرمصرف و ناایمن را بگیرد/سبد سوخت کشور باید متنوع‌تر شود/ناوگان حمل‌ونقل نباید وابسته به بنزین باشد  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005pF3
tabnak.ir/005pF3