تماس تلفنی نخست وزیر هند و نتانیاهو

نخست وزیر هند و همتای صهیونیستی او طی تماسی تلفنی درباره وضعیت منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، دفتر نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند در بیانیه‌ای اعلام کرد او تماسی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر دریافت کرده و دو طرف درباره تحولات اخیر در خاورمیانه تبادل نظر کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه همچنین ذکر شده است، دو طرف پیشرفت پایدار در مشارکت استراتژیک ویژه هند و اسرائیل را بررسی و بر تعهد خود برای تقویت بیشتر همکاری‌های دوجانبه در بخش‌های مختلف به نفع دو کشور تاکید کردند. آنها همچنین توافق کردند که در تماس باشند.

گفت‌وگوهای نخست وزیر هند و همتای صهیونیست او در بحبوحه تنش‌ها پیرامون تنگه هرمز انجام شد.

واشنگتن و تهران در ۱۸ ژوئن قراردادی را امضا و مذاکرات را برای دستیابی به توافق نهایی پیش از توقف مذاکرات به دلیل اختلاف نظر در مورد تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز آغاز کردند.

تنش‌ها در ماه گذشته با انجام حملات آمریکا علیه ایران دوباره شدت گرفت. تهران با هدف قرار دادن تاسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در چندین کشور حوزه خلیج فارس به این حملات پاسخ داده است.