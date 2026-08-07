تماس تلفنی نخست وزیر هند و نتانیاهو
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، دفتر نارندرا مودی، نخستوزیر هند در بیانیهای اعلام کرد او تماسی از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر دریافت کرده و دو طرف درباره تحولات اخیر در خاورمیانه تبادل نظر کردند.
در بخش دیگری از این بیانیه همچنین ذکر شده است، دو طرف پیشرفت پایدار در مشارکت استراتژیک ویژه هند و اسرائیل را بررسی و بر تعهد خود برای تقویت بیشتر همکاریهای دوجانبه در بخشهای مختلف به نفع دو کشور تاکید کردند. آنها همچنین توافق کردند که در تماس باشند.
گفتوگوهای نخست وزیر هند و همتای صهیونیست او در بحبوحه تنشها پیرامون تنگه هرمز انجام شد.
واشنگتن و تهران در ۱۸ ژوئن قراردادی را امضا و مذاکرات را برای دستیابی به توافق نهایی پیش از توقف مذاکرات به دلیل اختلاف نظر در مورد تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز آغاز کردند.
تنشها در ماه گذشته با انجام حملات آمریکا علیه ایران دوباره شدت گرفت. تهران با هدف قرار دادن تاسیسات و تجهیزات نظامی آمریکا در چندین کشور حوزه خلیج فارس به این حملات پاسخ داده است.