امام جمعه شهرستان دماوند با اشاره به افزایش سرسام‌آور قبوض آب و برق گفت که مردم از مشاهدهٔ رقم قبض‌های تیرماه شوکه شده‌اند و خواستار پاسخگویی مسئولان دربارهٔ علت این افزایش چند‌برابری شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، «حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی» امام جمعه شهرستان دماوند، در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته، ضمن سفارش به تقوا و تبیین جایگاه آن به عنوان ملکهٔ نفسانی که انسان را از معصیت بازمی‌دارد، با گرامیداشت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، به جایگاه و رسالت اصحاب رسانه در نظام جمهوری اسلامی پرداخت.

امام جمعه شهرستان دماوند با تقدیر از زحمات خبرنگاران و صاحبان رسانه به عنوان متولیان تهیه و تحلیل اخبار مورد نیاز جامعه و تأمین‌کنندگان هوای تنفسی اطلاعاتی، بر رعایت اخلاق خبرنگاری و دوری از ایجاد بدگمانی در جامعه تأکید کرد و گفت پرهیز از حاشیه‌ها و پرداختن به مطالبات اصلی مردم از خصوصیات یک خبرنگار موفق است.

وی شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی را آفت خبرنگاری خواند که دشمن را خوشحال می‌کند و افزود: خبرنگاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی یک شغل مقدس است و خبررسانی مفید و راست و ارائهٔ تحلیل‌های سودمند و امیدوار کردن مردم به نظام اسلامی، جهاد پرثواب اصحاب رسانه در ایران محسوب می‌شود.

امام جمعه شهرستان دماوند در عین حال نسبت به افشاگری‌های بی‌موقع و آبروریزی تحت عنوان نقد و اصلاح هشدار داد و تصریح کرد برخی رسانه‌ها به نام انتقاد و اصلاح، با عیب‌جویی بی‌منطق و بزرگ‌نمایی عیوب به اشخاصی تهمت می‌زنند که این کار حرام است.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با اشاره به جنگ تبلیغاتی دشمن علیه ایران، گفت: رسانه‌های دشمن با تحلیل‌های مغرضانه و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها در صدد دلسرد کردن مردم از جمهوری اسلامی هستند و خبرنگاران انقلابی و مردمی باید محاصرهٔ تبلیغاتی دشمن را بشکنند.

وی تأثیر متن، صوت و تصویر خبر‌های مفید خبرنگاران ایران را کمتر از موشک‌های نیرو‌های مسلح ندانست و اصحاب رسانه را در کنار نیرو‌های مسلح، دو جبههٔ خدمت به مردم توصیف کرد.

امام جمعه شهرستان دماوند در بخش دیگری از خطبه‌های خود به دغدغه‌های معیشتی مردم اشاره کرد و افزایش چند‌برابری قیمت آب و برق را یکی از مشکلات جدی اقشار متوسط و کم‌درآمد دانست.

وی با بیان اینکه مردم از مشاهدهٔ رقم قبض‌های برق و آب در تیرماه شوکه شده‌اند و کسی هم پاسخگو نیست، از شرکت‌های توانیر و آب و فاضلاب و وزارت نیرو خواست دربارهٔ علت این افزایش به مردم توضیح دهند.

امام جمعه شهرستان دماوند با اشاره به اینکه بسیاری از مردم پیش‌تر جزو کم‌مصرف‌ها محسوب می‌شدند، اما در قبض‌های جدید جز آن گروه نیستند، تصریح کرد مردم به خوبی می‌دانند که هزینهٔ تولید و توزیع برق و آب افزایش پیدا کرده، اما از اینکه دربارهٔ افزایش قیمت در قبض‌ها توضیحی داده نمی‌شود گله‌مندند و می‌خواهند بدانند پولی که بابت قبض آب و برق می‌دهند صرف چه اموری می‌شود.

وی همچنین به مشکل قطع مکرر آب در دماوند اشاره کرد و گفت چند سال است که مسئولان از انتقال آب به دماوند حرف می‌زنند، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است و در برخی از مناطق شهرستان دماوند ساعت‌ها آب قطع می‌شود و مردم به زحمت فراوانی می‌افتند. امام جمعه دماوند از فرماندار و نمایندهٔ مردم در مجلس خواست تأمین پایدار آب شرب شهرستان دماوند را در اولویت قرار دهند.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی در ادامه از اجرای مانور طرح مهتاب برای جمع‌آوری برق غیرمجاز، تعویض کنتور‌های معیوب و نصب کنتور‌های جدید در شهرستان تقدیر کرد و گفت این طرح باعث مدیریت بهینهٔ مصرف برق شده است.

امام جمعه دماوند در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به مقاومت ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر، آن را ستودنی و اعجاب‌انگیز خواند و با تأکید بر حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه به توصیهٔ رهبر معظم انقلاب، گفت حرف افرادی که دنبال ایجاد دودستگی در جامعه و بی‌اعتماد کردن مردم به مسئولان هستند، پشیزی ارزش ندارد.

وی از رؤسای قوای سه‌گانه به خاطر تلاش‌هایشان در شرایط سخت جنگی تقدیر کرد و از گفت‌وگوی صمیمانهٔ رئیس‌جمهور با مردم و همچنین توییت‌های عالمانه و دشمن‌شکن رئیس مجلس در فضای مجازی تشکر کرد..

امام جمعه شهرستان دماوند در بخش پایانی با اشاره به تهدیدات اخیر ترامپ علیه ایران، این تهدیدات را توخالی و نخ‌نما خواند و تأکید کرد ایران کشوری نیست که با چند تهدید توخالی به زانو درآید و زیرساخت‌های ما با یک یا چند حمله از کار نمی‌افتد، اما زیرساخت‌های انرژی کشور‌های جنوب خلیج‌فارس و وابستگان به آمریکا کاملاً شکننده هستند.

وی با بیان اینکه سیاست یک‌بام و دو هوا و چماق و هویج دربارهٔ ایران جواب نمی‌دهد، افزود ملت و مسئولان ایران گوش به فرمان رهبر حکیم انقلاب به مقاومت خود ادامه می‌دهند و از های‌وهوی ترامپ نمی‌ترسند.