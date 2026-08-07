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پوتین با رئیس امارات تلفنی گفت‌وگو کرد

سران روسیه و امارات عربی متحده روز جمعه به‌صورت تلفنی درباره درگیری‌ها در منطقه غرب آسیا و جنگ اوکراین گفتگو کردند.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۱۳
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ولادیمیر پوتین

به گزارش تابناک به نقل خبرگزاری تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور فدراسیون روسیه و «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس امارات عربی متحده روز جمعه به‌صورت تلفنی گفتگو کردند.

پوتین و بن‌زاید در این تماس، درمورد وضعیت منطقه خلیج فارس گفتگو و بر اهمیت دستیابی سریع به توافقاتی برای عادی‌سازی شرایط تأکید کردند.

رئیس جمهور روسیه سپس همتای اماراتی خود را در جریان آخرین تحولات عملیات نظامی ویژه در اوکراین قرار داد.

در این گزارش آمده است: «پوتین توجه بن‌زاید را به افزایش حملات تروریستی رژیم کی‌یف به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه جلب کرد».

به نوشته تاس، رئیس جمهور روسیه از امارات به‌دلیل کمک به سازماندهی تبادل اسرای جنگی با اوکراین قدردانی کرد.

در این تماس تلفنی، دو طرف همچنین علاقه متقابل خود به توسعه بیشتر همکاری‌های روسیه و امارات را تأیید کردند.

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tabnak.ir/005pEz