با گذشت ۲۲ روز از آغاز سفرهای اربعین حسینی (۲۵ تیر تا ۱۵ مردادماه) بیش از سه میلیون و ۱۲۱ هزار زائر در مسیر سفرهای رفت و به‌منظور خروج از کشور و بالغ بر دو میلیون و ۹۰۴ هزار زائر در مسیرهای بازگشت از سفرهای عتبات عالیات، از پایانه‌های شش‌گانه اربعینی کشور تردد کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تاکنون سفرهای زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۱۹ درصد از مجموع سفرهای اربعین حسینی را تشکیل داده است و در این میان سهم مرز شهید سلیمانی (مهران) از جابه‌جایی زائران با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ۶۹ درصدی است.

بر اساس این گزارش، تاکنون یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۹۳۳ زائر اربعین حسینی با استفاده از ۴۸ هزار و ۹۹۹ سرویس ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مسیرهای رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.