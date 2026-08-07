تازهترین آمار تردد زائران از مرزهای اربعینی کشور
با گذشت ۲۲ روز از آغاز سفرهای اربعین حسینی (۲۵ تیر تا ۱۵ مردادماه) بیش از سه میلیون و ۱۲۱ هزار زائر در مسیر سفرهای رفت و بهمنظور خروج از کشور و بالغ بر دو میلیون و ۹۰۴ هزار زائر در مسیرهای بازگشت از سفرهای عتبات عالیات، از پایانههای ششگانه اربعینی کشور تردد کردهاند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تاکنون سفرهای زائران با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی ۱۹ درصد از مجموع سفرهای اربعین حسینی را تشکیل داده است و در این میان سهم مرز شهید سلیمانی (مهران) از جابهجایی زائران با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ۶۹ درصدی است.
بر اساس این گزارش، تاکنون یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۹۳۳ زائر اربعین حسینی با استفاده از ۴۸ هزار و ۹۹۹ سرویس ناوگان حملونقل عمومی در مسیرهای رفت و برگشت جابهجا شدهاند.
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