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تازه‌ترین آمار تردد زائران از مرز‌های اربعینی کشور

با گذشت ۲۲ روز از آغاز سفرهای اربعین حسینی (۲۵ تیر تا ۱۵ مردادماه) بیش از سه میلیون و ۱۲۱ هزار زائر در مسیر سفرهای رفت و به‌منظور خروج از کشور و بالغ بر دو میلیون و ۹۰۴ هزار زائر در مسیرهای بازگشت از سفرهای عتبات عالیات، از پایانه‌های شش‌گانه اربعینی کشور تردد کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۰۸
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زائران اربعین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تاکنون سفرهای زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۱۹ درصد از مجموع سفرهای اربعین حسینی را تشکیل داده است و در این میان سهم مرز شهید سلیمانی (مهران) از جابه‌جایی زائران با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ۶۹ درصدی است.

بر اساس این گزارش، تاکنون یک میلیون و ۱۴۷ هزار و ۹۳۳ زائر اربعین حسینی با استفاده از ۴۸ هزار و ۹۹۹ سرویس ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مسیرهای رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.

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