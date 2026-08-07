تفاهم ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست / تا پایان محاصره آمریکا بازگشایی صورت نمیگیرد
بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تفاهم ایران و عمان پیرامون تردد کشتیها در تنگه هرمز، اظهار کرد: تفاهم ایران با عمان بهصورت رسمی هنوز اعلام نشده است، اما نکته مهم این است که اگر توافقی میان دو کشور شکل بگیرد، موضوع آن میتواند تعیین مسیر تردد در تنگه هرمز باشد.
وی افزود: در چنین تفاهمی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز همچنان پابرجا خواهد بود و مسیر تردد نیز با نظر و تصمیم ایران مشخص میشود. نکته مهم این است که چنین توافقی نباید بهانه یا مفری برای مداخله آمریکا در تنگه هرمز ایجاد کند و حضور و مداخله آمریکاییها باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
تفاهم با عمان به منزله بازگشایی تنگه هرمز نیست
- سعیدی تأکید کرد: حتی اگر تفاهمی با عمان درباره مسیر تردد کشتیها انجام شود، این موضوع به هیچ عنوان به منزله بازگشایی تنگه هرمز نیست. تا زمانی که آمریکاییها محاصره را برندارند، پایان جنگ را اعلام نکنند و از تحریم، زورگویی و قلدری خود دست برندارند، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
با ادامه محاصره دریایی و جنگ، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اینها واقعیتهایی است که آمریکاییها باید بپذیرند. تا زمانی که محاصره دریایی، جنگ و تهدید ادامه داشته باشد، تنگه هرمز باز نخواهد شد و جمهوری اسلامی ایران بر موضع خود ایستادگی خواهد کرد.
تنگه هرمز یکی از ابزارهای بازدارندگی ایران است
وی در پایان گفت: یکی از ابزارهای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، تنگه هرمز است و این ظرفیت باید در چارچوب منافع و امنیت ملی کشور مورد توجه قرار گیرد.