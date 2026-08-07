صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
سعیدی در گفت‌و‌گو با تابناک:

تفاهم ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست / تا پایان محاصره آمریکا بازگشایی صورت نمی‌گیرد

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه تفاهم ایران و عمان درباره تنگه هرمز هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: این تفاهم صرفاً درباره مسیر تردد کشتی‌هاست و به معنای بازگشایی تنگه نیست؛ چراکه تا زمانی که جنگ، تهدید و محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشد، تنگه هرمز باز نخواهد شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۰۴
| |
657 بازدید

تفاهم ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست / هرمز تا پایان محاصره آمریکا باز نمی‌شود

بهنام سعیدی، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تفاهم ایران و عمان پیرامون تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، اظهار کرد: تفاهم ایران با عمان به‌صورت رسمی هنوز اعلام نشده است، اما نکته مهم این است که اگر توافقی میان دو کشور شکل بگیرد، موضوع آن می‌تواند تعیین مسیر تردد در تنگه هرمز باشد.

در چنین تفاهمی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز همچنان پابرجا خواهد بود و مسیر تردد نیز با نظر و تصمیم ایران مشخص می‌شود. نکته مهم این است که چنین توافقی نباید بهانه یا مفری برای مداخله آمریکا در تنگه هرمز ایجاد کند و حضور و مداخله آمریکایی‌ها باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در چنین تفاهمی، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز همچنان پابرجا خواهد بود و مسیر تردد نیز با نظر و تصمیم ایران مشخص می‌شود. نکته مهم این است که چنین توافقی نباید بهانه یا مفری برای مداخله آمریکا در تنگه هرمز ایجاد کند و حضور و مداخله آمریکایی‌ها باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

تفاهم با عمان به منزله بازگشایی تنگه هرمز نیست

  • سعیدی تأکید کرد: حتی اگر تفاهمی با عمان درباره مسیر تردد کشتی‌ها انجام شود، این موضوع به هیچ عنوان به منزله بازگشایی تنگه هرمز نیست. تا زمانی که آمریکایی‌ها محاصره را برندارند، پایان جنگ را اعلام نکنند و از تحریم، زورگویی و قلدری خود دست برندارند، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

تفاهم ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست / هرمز تا پایان محاصره آمریکا باز نمی‌شود

با ادامه محاصره دریایی و جنگ، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اینها واقعیت‌هایی است که آمریکایی‌ها باید بپذیرند. تا زمانی که محاصره دریایی، جنگ و تهدید ادامه داشته باشد، تنگه هرمز باز نخواهد شد و جمهوری اسلامی ایران بر موضع خود ایستادگی خواهد کرد.

تنگه هرمز یکی از ابزارهای بازدارندگی ایران است

وی در پایان گفت: یکی از ابزارهای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، تنگه هرمز است و این ظرفیت باید در چارچوب منافع و امنیت ملی کشور مورد توجه قرار گیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران عمان تنگه هرمز جنگ آمریکا علیه ایران خبر فوری تابناکَ بهنام سعیدی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی آمریکا جنگ 40 روزه
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات توافق ایران و عمان درباره تنگه هرمز؛ حذف کریدور‌های شمالی و جنوبی
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pEq
tabnak.ir/005pEq