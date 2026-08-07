عکس: متن و حاشیه تشییع پیکر ابوالقاسم قاسمزاده
پیکر ابوالقاسم قاسمزاده روزنامه نگار، نویسنده و از مدیران فرهنگی، صبح جمعه (۱۶ مرداد ۱۴۰۵) با حضور محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، محمد جواد ظریف، محسن هاشمی رفسنجانی و... از مقابل روزنامه اطلاعات بدرقه شد.
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