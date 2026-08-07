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تازه‌ترین خبرهای نقل‌وانتقالات لیگ برتر بسکتبال

بازار نقل‌وانتقالات لیگ برتر بسکتبال همچنان شاهد جابجایی ستاره‌ها و بازیکنان است و چند ملی‌پوش به تیم‌های جدید منتقل شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۰۱
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بسکتبال

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در تازه‌ترین نقل‌وانتقالات لیگ برتر بسکتبال حسین علی‌اکبری از استقلال به پالایش نفت آبادان رفت، سیدمحمد غفاری بازیکن فصل پیش طبیعت راهی این تیم جنوبی شد و عرفان سلیمانی نیز برای فصل آتی با نفتی‌ها قرارداد امضا کرد.

 

در ادامه این پنجره، سجاد مشایخی هم که فصل قبل در ترکیب طبیعت اسلامشهر حضور داشت قرارداد خود را برای این فصل تمدید کرد.

 

این پنجره برای فصل جدید لیگ برتر تا ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت و باید دید جابجایی ستاره‌ها به کجا خواهد کشید. گفتنی است با توجه به بازی‌های آسیایی ناگویا و شرایط موجود به نظر می‌رسد لیگ برتر در فصل جدید نیمه دوم مهرماه آغاز شود.

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