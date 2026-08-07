تصاویر جدید از پهپادهای منهدمشده آمریکا توسط سپاه
تصاویر جدیدی از بقایای پهپادهای آمریکایی-صهیونی که توسط سامانه پدافندی نوین نیروی هوافضای سپاه پاسداران رهگیری و منهدم شدهاند، منتشر شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۹۹| |
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به گزارش تابناک؛ تصاویر جدیدی از بقایای پهپادهای آمریکایی-صهیونی که توسط سامانه پدافندی نوین نیروی هوافضای سپاه پاسداران رهگیری و منهدم شدهاند، منتشر شد.
در تصاویر فوق پهپاد شناسایی-رزمی MQ-۱C گری ایگل، پیشرانه توربوپراپ TPE۳۳۱ مورداستفاده در پهپاد شناسایی-رزمی MQ-۹ ریپر و همچنین یک پهپاد شناسایی-رزمی هرمس-۹۰۰ قابل مشاهده است.
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