تصاویر جدیدی از بقایای پهپاد‌های آمریکایی-صهیونی که توسط سامانه پدافندی نوین نیروی هوافضای سپاه پاسداران رهگیری و منهدم شده‌اند، منتشر شد.

به گزارش تابناک؛ تصاویر جدیدی از بقایای پهپاد‌های آمریکایی-صهیونی که توسط سامانه پدافندی نوین نیروی هوافضای سپاه پاسداران رهگیری و منهدم شده‌اند، منتشر شد.

در تصاویر فوق پهپاد شناسایی-رزمی MQ-۱C گری ایگل، پیشرانه توربوپراپ TPE۳۳۱ مورداستفاده در پهپاد شناسایی-رزمی MQ-۹ ریپر و همچنین یک پهپاد شناسایی-رزمی هرمس-۹۰۰ قابل مشاهده است.