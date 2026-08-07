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کد خبر: ۱۳۸۸۵۹۸
بازدید: ۱۶۸۹

عکس:چشم در چشم با شگفتی‌های حیات‌وحش

طبیعت هر روز داستانی تازه از زندگی، بقا و زیبایی روایت می‌کند؛ از بازگشت یک ببر به زیستگاه طبیعی تا پرواز شکوه‌مند پرندگان شکاری و تولد نسل‌های تازه در میان جانوران کمیاب. این تصاویر، لحظه‌هایی ناب از دنیای وحش را به نمایش می‌گذارند؛ قاب‌هایی که شگفتی و ظرافت حیات روی زمین را به مخاطب یادآوری می‌کنند.

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برچسب‌ها:
چشم در چشم حبات وحش عکس مستند حیوانات طبیعت شگفتی‌های حیات‌وحش
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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