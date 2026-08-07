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حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع خبری لبنان از حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به مناطقی از جنوب این کشور خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۹۵
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لبنان

به گزارش تابناک به نقل از شبکه المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض توافق آتش، بامداد امروز منطقه زبقین در جنوب لبنان را آماج حملات توپخانه‌ای خود قرار داد.

 

المیادین همچنین از حمله توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک المنصوری در شهرستان صور در جنوب لبنان خبر داد.

 

تاکنون از میزان خسارات و یا تلفات احتمالی این حملات خبری منتشر نشده است.

 

پیشتر خبرگزاری ملی لبنان از ورود شبانه ارتش این کشور به شهرک المنصوری در شهرستان صور خبر داده بود که به منظور بازگشایی جاده‌هایی به آنجا رفته‌اند که در نتیجه حملات هوایی اخیر دشمن صهیونیستی بسته شده بود و همچنین برای تامین امنیت بازگشت ساکنانی که به دلیل تجاوز دشمن مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

 

این حملات در شرایطی انجام می‌شود که مناطق جنوبی لبنان طی هفته‌های اخیر بار‌ها شاهد تجاوزات و حملات رژیم صهیونیستی بوده است؛ اقدامی که از سوی بیروت به عنوان نقض مکرر توافق آتش‌بس و حاکمیت لبنان محکوم شده است.

 

ارتش رژیم صهیونیستی به رغم توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتش‌بس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.

 

لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

 

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.

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