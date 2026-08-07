به گزارش تابناک به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امین‌حسین نقشینه وضعیت جوی کشور را تشریح کرد و گفت: تا روز یکشنبه برای استان مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی، گاهی رگبار پراکنده باران، همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

کارشناس سازمان هواشناسی از تداوم بارش‌های رگباری طی روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه بر روی رشته کوه البرز، شمال استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و اردبیل، خبر داد.

به گفته نقشینه، در پنج روز آینده در شمال‌شرق، شرق، جنوب‌شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید توام با گردوخاک پیش‌بینی شده است.

وی افزود: دریای خزر، امروز، مواج و متلاطم است. برای تهران، طی امروز و فردا در برخی ساعت‌ها، افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک به ویژه در مناطق جنوبی استان پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، بیشینه دمای پایتخت با روند کاهشی، امروز به ۳۴ درجه بالای صفر می‌رسد. همچنین در ارتفاعات شرقی استان تهران، احتمال رگبار‌های پراکنده وجود دارد.