عکس: ظهور «روستای گمشده» از دل سد کاریان اندونزی
در پی خشکسالیهای ناشی از پدیده النینو که منجر به کاهش شدید سطح آب سد «کاریان» در استان بانتن اندونزی شده، بقایای روستای قدیمی «سومانگ» که سالها زیر آب مدفون بود، بار دیگر نمایان شد. این پدیده نادر که دیوارهای خانهها و حتی مسجدی تاریخی با معماری سالم را از دل آب بیرون کشیده، ضمن زنده کردن خاطرات ساکنان پیشین این منطقه، آن را به مقصدی غیرمنتظره و پرطرفدار برای گردشگران کنجکاو از سراسر اندونزی تبدیل کرده است.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:عکس بین الملل اندونزی سد خشکسالی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.