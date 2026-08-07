سرداران شهید حاجی‌زاده و محمود باقری ۴۱ سال رفیق و همکار بودند. آنها طی ۱۶ سال به عنوان فرماندهان موشکی در هوافضای سپاه کار‌های بزرگی انجام دادند. بین آنها رفاقتی بود که تا بهشت ادامه‌دار شد.

۱۶ سال باهم کار کردند و ریش‌ها را باهم کنار موشک‌ها سفید کردند. اگر ۲ روز همدیگر را نمی‌دیدند، دلشان برای هم تنگ می‌شد. خانه‌هایشان کنار هم بود. از سرکار که برمی‌گشتند یک دور هم در کوچه باهم قدم می‌زدند و حرف می‌زدند! چه رفاقتی بود بین‌شان که تا بهشت هم ادامه‌دار شد؟

سردار حاجی‌زاده و سردار باقری در ساحل خلیج فارس

سردار حاجی‌زاده مهر ماه ۱۳۸۸ فرماندهی نیروی هوا فضای سپاه را بر عهده گرفت و ۲ ماه بعد فرماندهی موشکی هوا فضای سپاه را بر عهده سردار باقری گذاشت.

به گفته مهدی باقری فرزند سردار شهید محمود باقری فرمانده موشکی نیروی هوافضای سپاه: «پدرم تعریف می‌کرد: از سال سوم، چهارم به بعد مسئولیتم تقریباً در آستانه سالگرد مسئولیت که آذر ماه بود، می‌رفتم پیش حاجی می‌گفتم که رفاقتمان سر جایش، ولی هر جا احساس کردی که فرد دیگری جای من بیاید، بهتر از من کار می‌کند، با من رودربایستی نداشته باش! چون به صندلی ریاست دل نبسته‌ام و آمادگی دارم کار را به همکار دیگری تحویل بدهم. با توجه به اینکه سردار حاجی‌زاده تعهد و تخصص سردار باقری را باور داشت، به پدرم می‌گفت: محمود! ما باهم آمدیم و باهم می‌رویم.»

همان‌طور که سردار حاجی‌زاده گفته بود، شد. بیست‌وسوم خرداد ۱۴۰۴ سردار باقری و سردار حاجی‌زاده باهم در یک جا و به فاصله ۴-۳ متری شهید شدند؛ حتی مزارشان هم در قطعه ۵۰ بهشت زهرا (س) در کنار هم است.