پاسخ ترامپ درباره انتخابات ۲۰۲۸ /ونس یا روبیو؟
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا برغم گزارشهای رسانههای آمریکایی درباره حمایت احتمالی او از «جیدی ونس» معاون رئیسجمهوری برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۸ این کشور، در واکنش به این گزارشها گفت که ونس را فردی «عالی» میداند، اما هنوز برای فکر کردن به آن خیلی زود است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رئیسجمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه به وقت شرق آمریکا به خبرنگاران در کاخ سفید اظهار کرد؛ درباره گزارش روزنامه واشنگتن پست مبنی بر اینکه او در گفتوگوهای خصوصی به اهداکنندگان مالی گفته که باید از ونس برای ریاستجمهوری در سال ۲۰۲۸ حمایت کنند، شنیده است.
ترامپ این گزارش را رد نکرد، اما زمانی که از او سوال شد آیا این موضوع به معنای حمایت رسمی او از معاون رئیسجمهورش است، پاسخ داد: «نه، نه.»
رئیس جمهوری آمریکا گفت: «من فکر میکنم او عالی است، اما خیلی زود است که حتی در مورد آن فکر کنیم.»
رسانههای آمریکایی از جمله واشنگتن پست گزارش دادند، ترامپ بطور علنی درباره اینکه آیا ممکن است از جیدی ونس، معاون رئیسجمهوری، یا مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، برای جانشینی خود در کاخ سفید حمایت کند یا نه، موضعی محتاطانه گرفته است؛ اما اظهارات خصوصی او به اهداکنندگان مالی نشان میدهد که ممکن است به سمت فردی متمایل باشد که پیشتر بهعنوان معاون انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۴ برگزیده بود.
شبکه فاکس نیوز نیز به نقل از منبعی آگاه گفت که ترامپ حدود دو هفته پیش در دیداری با اهداکنندگان در دفتر بیضی کاخ سفید گفته است: «در نهایت، ما باید جیدی را انتخاب کنیم.»
در حالی که بر اساس گزارش رسانههای آمریکایی، ونس همچنان نامزد پیشتاز احتمالی محسوب میشود، مارکو روبیو وزیر امور خارجه فاصله خود را در نظرسنجیهای سراسری و نیز ایالتهای مهم آغازکننده انتخابات مقدماتی ریاستجمهوری، و همچنین در رایگیریهای آزمایشی میان جمهوریخواهان، کاهش داده است؛ آن هم پیش از رقابتی که انتظار نمیرود بهطور جدی تا پس از انتخابات میاندورهای پاییز امسال آغاز شود.
ترامپ تاکنون بهطور رسمی نه ونس و نه روبیو را بهعنوان گزینه مورد نظر خود برای جانشینی در سال ۲۰۲۸ معرفی نکرده است.
در حالی که واشنگتن پست به نقل از منابع خود میگوید این اظهارنظر نشان نمیدهد که ترامپ میان معاون خود یا روبیو ــ فردی که مسوولیتهای متعددی در دولت به او سپرده است ــ انتخابی انجام داده باشد، اما این سخنان نشانهای بیسابقه از جهتگیری فکری بلندمدت او محسوب میشود.
ترامپ چهارشنبه شب در سخنانی برای اهداکنندگان مالی در لاسوگاس، تنها یک بار به ونس اشاره کرد و از جنگ علیه کلاهبرداری و تقلب به رهبری «معاون بزرگ ما، جیدی ونس» تمجید کرد و گفت: «او کار فوقالعادهای انجام میدهد.»
روبیو که زمانی بهعنوان سناتور ایالت فلوریدا یکی از بیش از ۱۲ نامزد جمهوریخواهی بود که در انتخابات مقدماتی ریاستجمهوری سال ۲۰۱۶ مقابل ترامپ رقابت کردند و شکست خوردند، اوایل امسال در رأیگیری آزمایشی مهم نامزدی جمهوریخواهان برای انتخابات ۲۰۲۸ در کنفرانس اقدام سیاسی محافظهکاران، پس از ونس در جایگاه دوم قرار گرفت.
آخرین نتایج نظرسنجیها و رایگیریهای آزمایشی، به گمانهزنیها درباره آنچه برخی در حزب جمهوریخواه آن را شکلگیری یک رقابت میان روبیو و ونس میدانند، دامن زده است؛ دو نفری که هر دو یکدیگر را دوست توصیف میکنند.
ونس روز چهارشنبه شب در گفتوگویی اختصاصی با فاکس نیوز گفت: «رئیسجمهوری این دولت را اداره میکند؛ او بالاترین مقام در دولت است؛ او دستورات را صادر میکند. البته ما درباره اینکه دقیقا چه کاری باید انجام دهیم، بحثها و گفتوگوهایی داریم، اما وقتی رئیسجمهور ایالات متحده تصمیمی میگیرد، ما در این دولت برای اجرای آن مأموریت متحد هستیم.»
با وجود اینکه ونس در رقابت انتخاب معاونت ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ پیروز شد، ترامپ همچنین بارها از روبیو به دلیل فعالیتهایش در تلاشهای صلحسازی در ونزوئلا، کوبا و خاورمیانه تمجید کرده است؛ در حالی که روبیو همزمان در میان چندین نقش مدیریتی خود در دولت، سمت مشاور امنیت ملی را نیز بر عهده دارد.
ترامپ اوایل امسال اعلام کرد که روبیو در تاریخ بهعنوان «بزرگترین وزیر امور خارجه تاریخ» شناخته خواهد شد.
ترامپ همچنین ترکیب ونس-روبیو را «غیرقابل توقف» توصیف کرده، اما از گفتن صریح اینکه چه کسی باید در راس این فهرست انتخاباتی قرار گیرد، خودداری کرده است.
ترامپ سال گذشته نیز گفت که ونس «به احتمال زیاد» جانشین او خواهد بود، زیرا «منصفانه که نگاه کنیم، او معاون رئیسجمهوری است.»