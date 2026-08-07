مطرح کردن شایعه استعفای پزشکیان دارای انگیزه‌هایی درونی و بیرونی است که بن‌مایه آن ایجاد یک تورم سیاسی در داخل و خروجی آن انسداد در خارج از آن است.

انتشار دوباره اخباری با زاویه خاص از استعفای رئیس‌جمهور و پذیرش احتمالی آن توسط رهبر معظم انقلاب در میانه جنگ بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

به گزارش تابناک؛ به نظر می‌رسد این روز‌ها مطرح کردن شایعه استعفای پزشکیان دارای انگیزه‌هایی درونی و بیرونی است که بن‌مایه آن ایجاد یک تورم سیاسی در داخل و خروجی آن انسداد در خارج از آن است.

در این طرح هدف آن است در میانه جنگ کشور به‌سوی یک بن‌بست غیرقابل‌بازگشت کشیده شده و به دلیل بی‌دولتی و باروی زمین ماندن بسیاری از اقدامات کلیدی خیلی سریع شاهد آشوب‌های سخت، خونین و طولانی باشیم که نمونه آن تنها در بن‌غازی لیبی دیده‌شده است.

عجیب آن‌که جریانی آلوده و سیاسی، اما با ظاهر انقلابی احساس می‌کند که در این کوران می‌تواند اداره امور کشور را در دست گرفته و به آن سامان دهد که البته خیالی باطل است؛ این پروژه با رمز بنی‌صدری سازی از مدت‌ها پیش کلید خورده است.

پشت پرده پخش هدفمند شایعه استعفای رئیس‌جمهور/ تحلیل تقاطع عجیب چند سرویس اطلاعاتی خارجی و یک گعده سیاسی داخلی!

پشت پرده پخش هدفمند شایعه استعفای رئیس‌جمهور/ تحلیل تقاطع عجیب چند سرویس اطلاعاتی خارجی و یک گعده سیاسی داخلی!

برخی اخبار حکایت از آن دارد که واحد سایبری منافقین مستقر در کمپ تروریستی اشرف و نیز واحد ضداطلاعات آن مستقر در یکی از شهرک‌های صنعتی در اطراف پاریس با ساختن هزاران اکانت فارسی‌زبان با ظاهراً انقلابی به این پروژه پیوست شده و به آن ضریب ویژه می‌دهند؛ در این طرح سازمان اطلاعات خارجی فرانسه نقش هادی را داشته و زیرساخت لازم را فراهم کرده است.

هم‌زمان با این امیال سیاسی و برخی دست‌های آلوده، صهیونیست‌ها نیز برای کنار رفتن پزشکیان لحظه‌شماری کرده تا یک فشار سیاسی با آنتالپی بالا را به کشور تحمیل کنند. از نگاه رژیم اسرائیل ایران بدون دولت و غلطیده در خشونت سیاسی، کشوری است که روی گسل هرج‌ومرج سوار بوده که بیرون پریدن از آن محال و تجزیه را در پی خواهد داشت.

پشت پرده پخش هدفمند شایعه استعفای رئیس‌جمهور/ تحلیل تقاطع عجیب چند سرویس اطلاعاتی خارجی و یک گعده سیاسی داخلی!

پیش‌بینی می‌شود که تقاطع این گروه‌ها باهم در روز‌های آینده جدی‌تر شده و بیشتر نمایان شود. به‌روشنی مشخص است که تلاش برای بحران سازی در داخل کلان پروژه سرویس اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود؛ مدتی قبل جان بولتون نیز گفته بود که تنها راه کنترل ایران آشوب‌سازی در داخل آن است.

از نگاه سرویس اطلاعاتی دشمن، انباشت نارضایتی‌های ناشی از ناکارآمد نشان دادن دولت در زمینه‌های اقتصادی و نابرابری، در کنار ناسازگاری‌های فزاینده فرهنگی، منجر به اعتراضات آغشته به اغتشاشات متنوعی در ایران می‌شود که نمونه اقتصادی آن در آبان ۹۸ و مدل فرهنگی آن در ۱۴۰۱ تجربه‌شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در طراحی جدید تدارکات اعتراضاتی به‌مراتب خشن‌تر از دی‌ماه ۱۴۰۴ و با فراگیری بیشتر طراحی‌شده باشد.

پشت پرده پخش هدفمند شایعه استعفای رئیس‌جمهور/ تحلیل تقاطع عجیب چند سرویس اطلاعاتی خارجی و یک گعده سیاسی داخلی!

البته خط استعفای پزشکیان علاوه بر عامل بیرونی، دارای سرخط‌هایی در حلقه پیرامون دولت نیز بوده است که در این مورد آقای پزشکیان و همراهان او باید به‌سرعت با این محافل خودسر و همکار با دشمن نیز برخورد قاطع کنند. پیام رئیس‌جمهور در تکذیب استعفا باعث شد تا آتش عوامل فتنه دامن نگیرد؛ در این میان پیام راهبردی و فعالانه دفتر رهبر معظم انقلاب، چون آبی بر آتش عمل کرد، ارکان تصمیم‌ساز برای عبور مقتدرانه از میانه حوادث مانوری دادند که همه بدخواهان را آچمز کرده است.

این خبر تقاطع‌های پیچیده‌ای داشته و از سکو‌های داخلی در یک پیام‌رسان پرحاشیه ایرانی یعنی «ایتا» تا چند سایت خبری دست‌دوم وابسته به جریانی با ظاهر انقلابی و نیز یک رسانه ضدانقلابی همکار با موساد را روی یک خط هماهنگ کرده است، عجیب آن‌که یک رسانه انتخاباتی، اما انحرافی نیز برای این رویداد یک تفسیر نیز نوشته و رئیس‌جمهور را به فردی خوانده بود که کاسب استعفا بوده و با اقدامات نمایشی درصدد گرفتن امتیاز از نظام است!

پشت پرده پخش هدفمند شایعه استعفای رئیس‌جمهور/ تحلیل تقاطع عجیب چند سرویس اطلاعاتی خارجی و یک گعده سیاسی داخلی!

در این خبر وایرال شده شخصی که خود را نزدیک به دفتر رهبر انقلاب جا زده با ادبیاتی به‌ظاهر انقلابی، اما مشکوک مدعی شده بود که رئیس‌جمهور تا به امروز بار‌ها در کوران جنگ استعفا داده است، این خبر البته بار اول نیست که بدون منبعی رسمی توسط برخی عوامل سیاسی در محافل مختلف و حتی در میادین نقل‌شده بدون آن‌که راوی معتبری داشته باشد.

اما روایتگر در ادامه پخش این شایعه یک ادعای عجیب و بزرگ‌تر را نقل کرده و مدعی شده بود که رهبر انقلاب فرموده‌اند که اگر یک‌بار دیگر نامه استعفای پزشکیان به دستشان برسد حتماً با این تصمیم موافقت خواهند کرد، این خبر آن‌چنان وایرال‌سازی شده که یک کانال داخلی در توصیف آن نوشته بود که آقا به‌زودی دندان لق دولت را کشیده و شبکه اینترنشنال که علنی مزدوری دشمن را می‌کند به آن بال‌وپر‌های عجیب‌وغریبی داده و براش سناریوسازی کرده بود.

پشت پرده پخش هدفمند شایعه استعفای رئیس‌جمهور/ تحلیل تقاطع عجیب چند سرویس اطلاعاتی خارجی و یک گعده سیاسی داخلی!

البته این ادعای کذب و دروغین خیلی زود توسط دفتر رهبری تکذیب شد، در بخشی از پیام مرتبط با رد این ادعا آمده است:

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های خود ازجمله در پیام اخیر بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی به‌ویژه دولت محترم تأکید داشته‌اند. مطالبی که برخلاف توصیه‌های مؤکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه‌ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم‌خورده ملت ایران است. بر همین اساس مطلب منتشرشده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است.

پیام رهبر انقلاب در شبی پرهیاهو، چون آبی روی آتش فتنه‌های سیاسی عمل کرده و باعث شد تا برخی افراد حداقل در ظاهر به اصلاح ادعا‌های کذب خود پرداخته و فرصت برای کاسبی‌های سیاسی از میان برداشته شود.

رئیس‌جمهور نیز در پیامی تصویری که بخشی از آن منتشرشده به موضع‌گیری روشن و صحیحی درباره شایعات پرداخته و گفته است:

با نیرو‌های نظامی کاملاً هماهنگ هستیم؛ آدم‌هایی آنجا هستند، حالا اگر من تهدید (به استعفا) علی‌رغم میل رهبری کنم، آیا به سمت من نمی‌آیند؟! این جفایی در حق آن آدم‌هاست. اگر من بخواهم استعفا دهم، خب، رسماً اعلام می‌کنم که استعفا داده‌ام؛ استعفا نخواهم داد؛ خواهم ایستاد. اینها می‌خواهند اختلافی درست کنند؛ رهبری یک‌چیز می‌فرماید و آنها چیز دیگری می‌گویند، اما چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟