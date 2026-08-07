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کد خبر: ۱۳۸۸۵۸۳
بازدید: ۱۶۰۶

عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ خبرنگاران، چشم بیدار تاریخ

در روزهای پرالتهاب دفاع مقدس، خبرنگاران و عکاسان جنگ با حضور در خط مقدم، روایتگر لحظه‌هایی بودند که بدون ثبت قلم و دوربین آنان، بخش‌هایی از تاریخ مقاومت به فراموشی سپرده می‌شد. آنان همپای رزمندگان، خطر را به جان خریدند تا تصاویر ایثار، حماسه و فداکاری را برای نسل‌های آینده ماندگار کنند. بخش عکس تایناک به مناسبت روز خبرنگار، این قاب‌های تاریخی را تقدیم مخاطبان می‌کند.

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برچسب‌ها:
خبرنگار روز خبرنگار عکس تاریخی عکس مستند دفاع مقدس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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