عکس: پنجره‌ای به گذشته؛ خبرنگاران، چشم بیدار تاریخ

در روزهای پرالتهاب دفاع مقدس، خبرنگاران و عکاسان جنگ با حضور در خط مقدم، روایتگر لحظه‌هایی بودند که بدون ثبت قلم و دوربین آنان، بخش‌هایی از تاریخ مقاومت به فراموشی سپرده می‌شد. آنان همپای رزمندگان، خطر را به جان خریدند تا تصاویر ایثار، حماسه و فداکاری را برای نسل‌های آینده ماندگار کنند. بخش عکس تایناک به مناسبت روز خبرنگار، این قاب‌های تاریخی را تقدیم مخاطبان می‌کند.