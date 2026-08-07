عکس: پانورامای کوههای رنگی آلاداغلار
کوههای رنگی آلاداغلار، جایی که لایههای رسوبی هزارانساله با رنگهای گرم و زنده در کنار هم قرار گرفتهاند و منظرهای شبیه نقاشی خلق کردهاند. ترکیب طیفهای قرمز، نارنجی، زرد و خاکی، این منطقه را به یکی از خاصترین جلوههای زمینشناسی ایران تبدیل کرده است.
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