شروع تلخ مدافع تیم ملی پس از جدایی از پرسپولیس
مدافع تیم ملی فوتبال ایران، نخستین حضورش در ترکیب اصلی ویتبسک بلاروس را با چشیدن طعم اخراج پشت سر گذاشت.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، دیدار تیمهای مکسلاین ویتبسک بلاروس و بوراک بوسنی در چارچوب مرحله مقدماتی لیگ کنفرانس اروپا، برای میلاد محمدی خاطره خوشی به همراه نداشت.
این مدافع ایرانی که پس از پایان همکاری با پرسپولیس راهی فوتبال بلاروس شده است، امشب از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت، اما تنها ۳۳ دقیقه در زمین حضور داشت. محمدی ابتدا در دقیقه ۲۱ نخستین کارت زرد خود را دریافت کرد و تنها ۱۲ دقیقه بعد، در دقیقه ۳۳ با دریافت دومین کارت زرد از زمین مسابقه اخراج شد تا تیمش را ۱۰ نفره کند.
این اتفاق در حالی رخ داد که محمدی امیدوار بود پس از جدایی از پرسپولیس، شروع موفقی در فوتبال اروپا و رقابتهای لیگ کنفرانس داشته باشد، اما نخستین حضور ثابت او در ترکیب ویتبسک با اخراج زودهنگام همراه شد.
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