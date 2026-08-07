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کد خبر: ۱۳۸۸۵۸۰
بازدید: ۲۱۱۶

عکس: تیراندازی در مدرسه نانتابوری تایلند

لحظات پس از وقوع این رویداد و حضور نیرو‌های پلیس و امدادی در محل را به تصویر می‌کشد. این تصاویر، بخشی از ابعاد یک حادثه خشونت‌آمیز را روایت می‌کند که موجب نگرانی در میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه محلی شده است.

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برچسب‌ها:
تایلند عکس بین الملل تیراندازی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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