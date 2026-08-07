عکس: تیراندازی در مدرسه نانتابوری تایلند

لحظات پس از وقوع این رویداد و حضور نیرو‌های پلیس و امدادی در محل را به تصویر می‌کشد. این تصاویر، بخشی از ابعاد یک حادثه خشونت‌آمیز را روایت می‌کند که موجب نگرانی در میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و جامعه محلی شده است.