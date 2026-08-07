ترامپ مقالهای را با عنوان پیروزی خیالی در جنگ ایران بازنشر کرد
رئیسجمهور آمریکا لینک مقالهای را در شبکه اجتماعی خودش بازنشر کرد که به پیروزی خیالی او در جنگ علیه ایران اشاره کرده است.
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که این روزها زیاد درباره پیروزی خیالبافی میکند، لینک مقالهای با تیتر «دونالد ترامپ در جنگ با ایران، برنده شد» را در شبکه اجتماعی خودش موسوم به «تروث سوشال» بازنشر کرد.
بر اساس این گزارش، مقاله مذکور را «جیمز جی کارافانو» برای انتشار در وبگاه «۱۹فورتی فایو» نوشته است.
در توضیح این مقاله آمده است: «حداکثریگرایان، خواهان تغییر رژیم بودند، حداقلیگرایان هیچ اقدامی را نمیخواستند و تردیدکنندگان نیز تنها سردرگمی و تغییر موضع میبینند. پاسخ کارافانو این است: پیروز کسی است که تعریف پیروزی را تعیین میکند؛ و هر طرف را که نگاه کنید، منطقه در حال حرکت در مسیر مورد نظر ترامپ است.»
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