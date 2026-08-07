صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

اعلام جرم پلیس امنیت اقتصادی علیه مدیران فراری آهنگری تراکتورسازی

پلیس امنیت اقتصادی علیه مدیران و سهامداران عمده شرکت آهنگری تراکتورسازی به دلیل ارتکاب جرایم اقتصادی در دادسرای ناحیه ۳۲ تهران اعلام جرم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۷۶
| |
787 بازدید
پلیس

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پلیس امنیت اقتصادی اخیراً با کشف اتهامات جدید سهامداران عمده و مدیران شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران، پرونده‌ای را در شعبه ۱۴ دادسرای جرایم اقتصادی (ناحیه ۳۲ تهران) تشکیل داده است. این در حالی است که پیش‌تر نیز شکایات متعددی از سوی شاکیان خصوصی در دادگستری آذربایجان شرقی علیه این شرکت مطرح شده بود.

 

مدیران این مجموعه شامل یک پدر و دو فرزند او هستند که دو نفر از آنان پیش از جریان یافتن پرونده کیفری از کشور خارج شده‌اند؛ نفر سوم نیز با وجود حکم جلب و ممنوع‌الخروجی، از کشور گریخته است.

 

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران که در بورس فعال است، بیش از ۷۰ درصد سهامش در اختیار این مدیران متواری بوده و مابقی سهامداران خرد هستند. بسته شدن نماد معاملاتی این شرکت (خاهن) و وضعیت پیش‌آمده، موجب ناامنی در بازار سرمایه و بلاتکلیفی نزدیک به ۳۰ هزار سهامدار خرد شده است. اکنون این سهامداران منتظر واکنش جدی سازمان بورس و اقدامات قاطع قوه قضاییه برای تعیین تکلیف وضعیت شرکت و احقاق حقوق خود هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس امنیت اقتصادی تراکتورسازی اعلام جرم
آمریکا آماده نخستین سناتور مسلمان هست؟
رمز گشایی از یک اصطلاح خاص در بیانیه اخیر خبرگان رهبری
جنگ ایران و آمریکا چگونه تمام می شود؟
سفرمارکت
گزارش خطا
فروش آزادانه ماده ویرانگر در کوچه و خیابان/ زوال آهسته و پیوسته با ماده ای که مخدر نیست!
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عکس: مقایسه حجم آب سد کرج در مرداد امسال و سال گذشته
تغییر رفتار رئیس‌جمهور مکزیک در برابر ترامپ
خرازی بعد از دروغ‌های تکذیب‌شده؛ این بار نسخه سرنگونی دولت را پیچید / وقتی رویای قدرت جای قانون را می‌گیرد
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست
احتمال سقوط دولت «احمد الشرع» در سوریه متعاقب جنگ با حزب الله لبنان/ داعش در کمین لبنان است
یارانه ۲ میلیون تومانی واریز شد+ جزئیات
نقل‌قول‌های بی‌سند را باور نکنید/ دفتر رهبری ورود کرد
کالابرگ مرداد چه روزی و برای چه کسانی شارژ می‌شود؟ / افزایش اعتبار یک میلیونی منتفی است؟
قرآنِ منسوب به دست‌خط مبارک امام حسین (ع)
مردم این کشورها ۶۰ سالگی را نمی‌بینند! / جایگاه ایران در امید به زندگی کجاست؟
اطلاعیه تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۷ نظر)
ادعاهای منتسب به آیت الله مجتبی خامنه‌ای که تکذیب شد!  (۱۲۲ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۱۰۳ نظر)
وقتی تکذیب دفتر رهبری هم حریف رسایی نمی‌شود / سیاست بازی جای تمکین را می‌گیرد؟!  (۹۱ نظر)
آقای خرازی! از کجا این همه خبر محرمانه دارید؟ / انسجام را قربانی نکنید  (۸۴ نظر)
پزشکیان: استعفا بدهم، رسماً اعلام می‌کنم!  (۸۱ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۹ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۶ نظر)
قطر:توافق جدید ایران و آمریکا تا ساعات آینده اعلام می‌شود/ ترامپ: توافق در آستانه نهایی شدن است/ تهران و مسقط درباره تنگه هرمز به توافق رسیدند  (۵۶ نظر)
«ما کاری به رهبری نداریم»؛ خودسری تا کجا؟ / زنگ خطر خودسری در سیاست  (۵۵ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
بحث پرتنش بر سر تنگه هرمز در شبکه خبر را ببینید  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005pEO
tabnak.ir/005pEO