عکس:پنجرهای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران
رهبر شهید انقلاب اسلامی، خبرنگاری را هنری اثرگذار و مسئولیتی مهم در مسیر آگاهیبخشی جامعه میدانستند؛ هنری که در آن زیبایی بیان، سادگی، دقت و انتقال درست پیام به مخاطب جایگاهی ویژه دارد. ایشان با تأکید بر ضرورت تنظیم خبرهای روان و قابل فهم، خبرنگاران را به بهرهگیری از ظرافتهای ادبی و نگارشی فراخوانده و بر روایت حقیقت به زبانی ساده و قابل درک برای همه اقشار جامعه تأکید داشتند.
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