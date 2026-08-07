عکس:پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران

رهبر شهید انقلاب اسلامی، خبرنگاری را هنری اثرگذار و مسئولیتی مهم در مسیر آگاهی‌بخشی جامعه می‌دانستند؛ هنری که در آن زیبایی بیان، سادگی، دقت و انتقال درست پیام به مخاطب جایگاهی ویژه دارد. ایشان با تأکید بر ضرورت تنظیم خبرهای روان و قابل فهم، خبرنگاران را به بهره‌گیری از ظرافت‌های ادبی و نگارشی فراخوانده و بر روایت حقیقت به زبانی ساده و قابل درک برای همه اقشار جامعه تأکید داشتند.