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کد خبر: ۱۳۸۸۵۷۵
بازدید: ۴۷۱۹

عکس:پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در جمع خبرنگاران

رهبر شهید انقلاب اسلامی، خبرنگاری را هنری اثرگذار و مسئولیتی مهم در مسیر آگاهی‌بخشی جامعه می‌دانستند؛ هنری که در آن زیبایی بیان، سادگی، دقت و انتقال درست پیام به مخاطب جایگاهی ویژه دارد. ایشان با تأکید بر ضرورت تنظیم خبرهای روان و قابل فهم، خبرنگاران را به بهره‌گیری از ظرافت‌های ادبی و نگارشی فراخوانده و بر روایت حقیقت به زبانی ساده و قابل درک برای همه اقشار جامعه تأکید داشتند.

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برچسب‌ها:
رهبر شهید انفلاب آیت الله سید علی حسینی خامنه ای روز خبرنگار عکس تاریخی پنجره‌ای به گذشته
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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