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۷ کشته و مصدوم در تصادف مرگبار پژو پارس و ساینا در محور ورزنه–اژیه

رئیس پلیس راه راهور فراجا از وقوع یک تصادف مرگبار در محور ورزنه–اژیه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۷۴
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تصادف

به گزارش تابناک؛ سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با تشریح جزئیات یک سانحه رانندگی مرگبار در استان اصفهان اظهار کرد: ساعت ۱۹:۰۰ روز ۱۵ مردادماه، در محور ورزنه–اژیه، یک دستگاه سواری پژو پارس با یک دستگاه سواری ساینا به صورت رخ‌به‌رخ برخورد کرد.

 

وی افزود: بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه نشان می‌دهد راننده سواری پژو پارس به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، ابتدا از سمت راست جاده خارج شده و پس از طی حدود ۳۵ متر در شانه راه، هنگام تلاش برای بازگشت به مسیر، وارد خط عبور مخالف شده و با خودروی ساینا که در مسیر مجاز (غرب به شرق) در حال حرکت بود، برخورد کرده است.

 

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در این حادثه، راننده پژو پارس به همراه ۲ سرنشین مرد این خودرو در صحنه جان باختند. همچنین یکی از سرنشینان زن خودروی ساینا نیز بر اثر شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد. راننده خودروی ساینا به همراه ۲ سرنشین دیگر این خودرو، شامل یک مرد و یک زن، پس از انجام اقدامات اولیه امدادی توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

 

سردار کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: برابر نظر اولیه کارشناسان پلیس راه، علت وقوع این سانحه، بی‌احتیاطی راننده سواری پژو پارس به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام شده است؛ با این حال، بررسی‌های تخصصی کارشناسان پلیس راه برای تعیین علت نهایی حادثه همچنان ادامه دارد.

 

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با تأکید بر اینکه پلیس راه بار‌ها نسبت به پیامد‌های تخلفات حادثه‌ساز، به‌ویژه تخطی از سرعت مطمئنه هشدار داده است، گفت: متأسفانه چنین تخلفاتی تنها جان راننده متخلف را به خطر نمی‌اندازد، بلکه قربانیان اصلی آن، بسیاری از اوقات رانندگان و سرنشینانی هستند که هیچ نقشی در وقوع حادثه ندارند. در این سانحه نیز خودروی ساینا در مسیر مجاز در حال تردد بود، اما بر اثر تخلف راننده پژو پارس، یکی از سرنشینان آن جان خود را از دست داد و راننده و ۲ سرنشین دیگر نیز مصدوم شدند.

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تصادف پلیس راه احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه کشور تصادف مرگبار
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