پیکر ابوالقاسم قاسم‌زاده به سمت منزل ابدی بدرقه شد

پیکر ابوالقاسم قاسم‌زاده روزنامه نگار، نویسنده و از مدیران فرهنگی صبح جمعه از مقابل روزنامه اطلاعات بدرقه شد.