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تردد روان در تمامی محورهای شمالی و مسیرهای مرزهای اربعین

جانشین پلیس راه راهور فراجا از تردد روان در محورهای شمالی کشور و تمامی مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۸۵۶۲
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راه

به گزارش تابناک؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور را تشریح کرد.

 

وی اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر‌های رفت و برگشت روان است.

 

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: همچنین تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و تردد در این محور‌ها بدون مشکل در جریان است.

 

سرهنگ محبی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین گفت: تردد در محور‌های ایلام–سرابله–حمیل، مرز مهران–ایلام، مرز چذابه–بستان، مرز تمرچین–پیرانشهر، مرز شلمچه–خرمشهر، مرز خسروی – قصرشیرین و مرز باشماق – مریوان به صورت روان و بدون گره ترافیکی در حال انجام است.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت محور‌های مسدود شریانی خاطرنشان کرد: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمتعلی همچنان مسدود است و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس انجام می‌شود.

 

براساس گزارش پلیس، جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.

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پلیس راه سیاوش محبی تردد روان
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