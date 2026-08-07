شنیده شدن انفجار جدید در مأرب یمن
برخی منابع از شنیده شدن انفجارهایی در مأرب یمن خبر میدهند
کد خبر: ۱۳۸۸۵۶۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ برخی منابع یمنی از حمله ارتش یمن به مزدوران سعودی در داخل پادگان نظامی «صحن الجن» در مأرب یمن خبر میدهند.
رسانههای یمنی تصاویری از این حمله را منتشر کردند که دود ناشی از این حمله به آسمان برخاسته است.
هنوز جزئیات بیشتری از این حمله منتشر نشده و ارتش یمن هم بیانیهای در این باره صادر نکرده است.
منابع یمنی بامداد امروز (جمعه) از وقوع چندین انفجار شدید در پایگاههای نیروهای مزدور عربستان در حضرموت واقع در شرق یمن بر اثر حمله پهپادی خبر داده بودند.
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