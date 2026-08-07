مهران همچنان پرترددترین مرز اربعینی کشور

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با اشاره به ثبت افزون بر ۷۵ هزار رفت‌وآمد در شبانه‌روز گذشته، گفت: شمار زائرانی که از آغاز ماه صفر تاکنون از گذرگاه بین‌المللی مهران تردذ کرده‌اند به ۲ میلیون و ۸۴۵ هزار نفر رسید.

به گزارش تابناک؛ تاج‌الدین صالحیان روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: روز گذشته (۱۵ مرداد) روند ورود زائران به کشور از پایانه شهید سلیمانی مهران نمود بیشتری داشت و ۶۲ هزار و ۲۳۴ زائر ایرانی از این مرز به میهن بازگشتند.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۲ هزار و ۷۰ زائر ایرانی از مرز خارج شدند.

سخنگوی ستاد اربعین استان ایلام یادآور شد: همچنین در این مدت ۹ هزار و ۴۵۰ مسافر غیرایرانی به کشور وارد و یک‌هزار و ۳۵۷ نفر دیگر نیز از مرز مهران خارج شدند.

معاون استاندار ایلام مجموع رفت‌وامد‌های ثبت‌شده در شبانه روز گذشته (۱۵مرداد) را ۷۵ هزار و ۱۱۱ نفر اعلام کرد.

صالحیان گفت: از ساعت ۱۲ بامداد تا هفت صبح امروز (۱۶مرداد) نیز در مجموع افزون بر ۲۵ هزار رفت‌وآمد در مرز مهران ثبت شده است که نشان از جریان روان و بی‌وقفه بازگشت زائران دارد.

وی بیان کرد: روند بازگشت زائران اربعین حسینی با به‌کارگیری ظرفیت ناوگان ترابری و برنامه‌ریزی‌های لازم در استان ایلام با آرامش و امنیت کامل ادامه دارد و هیچ‌گونه کاستی در زمینه انتقال مسافران به شهر‌های مقصد وجود ندارد.

استان ایلام گرانیگاه اصلی سفر‌های اربعین به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمی‌گزینند.

توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، فراخ‌سازی مسیر‌های کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونل‌ها و ایمن‌سازی راه‌های این استان مرزی از برنامه‌های پیوسته در سال‌های گذشته برای روان‌سازی سفر زائران اربعین بوده است.

روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفت‌وآمد می‌کنند که در اوج موج سفر‌های اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد می‌رسد.

امنیت بالا، نزدیکی به شهر‌های زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدمات‌دهی گسترده رفاهی و استقرار موکب‌های بی‌شمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهم‌ترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.

مهران هر سال در روز‌های اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونه‌ای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بین‌المللی گذر کردند.

گذرگاه مرزی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب‌باختری شهر ایلام (مرکز استان) قرار دارد.